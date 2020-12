Da 'zona rossa' ad 'arancione', cosa cambia in Abruzzo

Con il passaggio dalla 'zona rossa' a quella 'arancione' in Abruzzo, al centro in queste ore di una furiosa polemica politica, le principali differenze riguardano la riapertura di tutti gli esercizi commerciali e la possibilità di circolare senza autocertificazione, sempre all’interno del proprio Comune, pur con la “raccomandazione” di evitare spostamenti non necessari.

Possono riaprire, inoltre, i centri estetici.

Resta fermo il “coprifuoco”, sempre a partire dalle ore 22 e fino alle 5.

Per quanto concerne la didattica, da mercoledì, considerando il ponte dell'Immacolata, torneranno in aula gli allievi delle classi seconda e terza media.