Scuolabus e mezzi sicuri a Lanciano e limitrofe

Nel Chietino e in molti comuni abruzzesi ci son state numerose sanzioni per irregolarità di pulmann e scuolabus, nel maxi controllo che la Polizia Stradale sta effettuando da giorni.

In alcuni trovati pneumatici lacerati, mancanza di martelletti frangi-vetro negli alloggiamenti appositi ed irregolarità varie, mancanza di cinture di sicurezza in alcuni scuolabus e cosa non meno grave,il mancato rispetto delle norme anticontagio.

In alcuni mancava il gel per la disinfezione delle mani. In altri non era fatto rispettare il distanziamento ai passeggeri ed altro ancora..

Son cose gravissime in una situazione pandemica che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Ma la bella notizia è che in zona di Lanciano, Fossacesia e dintorni, sembra che tutto sia risultato a norma nei mezzi sia scolastici che non, almeno finora!

Speriamo che questo continui e che si ottengano risultati ottimali in tutte le province abruzzesi.