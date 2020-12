A Natale niente fiaccolata per la "Squilla". E la Diocesi è online sul web

La Diocesi di Lanciano-Ortona sbarca sul web con molte nuove attività.

L'intento è di non abbandonare la missione di evangelizzare, anche se siamo in restrizioni a causa del Covid e di attendere insieme il Natale, anche se via web.

Proprio per questo gni sabato sarà pubblicato un video a cura dell'arcivescovo Emidio Cipollone, o di un delegato, con il commento del Vangelo della domenica nella rubrica che si chiamerà "La Buona Novella" e vi saranno gli appuntamenti mensili con la "Lectio Divina" che saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube (Chiesa Frentana) e su Facebook (Chiesa di Lanciano Ortona), così come le celebrazioni delle messe più importanti dell'anno.

Si sta pensando al Natale, ed è in forse la fiaccolata del 23 dicembre per la "Squilla", che a Lanciano è una tradizione antichissima,importante e sentita.

Purtroppo le restrizioni imposte per la lotta contro i contagi da Covid19, portano a riflettere se sia possibile fare questa fiaccolata, evitando assembramenti.

Il vescovo assicura invece che si svolgerà il rito dell'incoronazione della Madonna del Ponte il 7dicembre, a cura dei Vigili del fuoco di Lanciano, sul timpano della basilica.

Ogni evento e attività che coinvolge la diocesi sarà diffuso nel web,in questo nuovo Ufficio di Comunicazioni Sociali.

Mons. Cipollone, infine, ribadisce la frase di San Paolo "Guai a me, se non evangelizzo".