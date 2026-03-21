Conflitto in Medio Oriente, conseguenze pesanti anche per le imprese abruzzesi

Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, esprime preoccupazione per il perdurare della guerra nel Medio Oriente e per le conseguenze economiche che il conflitto sta giÃ producendo sul sistema produttivo abruzzese.

L'area mediorientale rappresenta un mercato di riferimento per l'export regionale. Nel 2024 le esportazioni complessive dell'Abruzzo hanno raggiunto circa 9,3 miliardi di euro, con una quota stimata tra il 4% e il 5% destinata ai Paesi del Medio Oriente, pari a un valore compreso tra i 400 e i 450 milioni di euro su base annua. I principali partner commerciali dell'area risultano essere Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Israele, che insieme assorbono oltre 300 milioni di euro di export abruzzese.

"I segnali che arrivano dalle imprese â€“ dichiara Dattoli â€“ indicano un rallentamento della domanda e crescenti difficoltÃ operative legate all'instabilitÃ geopolitica. Si tratta di un contesto che rischia di incidere in modo significativo sulla competitivitÃ del nostro sistema produttivo".

I settori maggiormente esposti sono quelli trainanti dell'economia regionale, come l'automotive e la componentistica della Val di Sangro, i macchinari industriali, l'agroalimentare con pasta, vino e prodotti trasformati, e il chimico-farmaceutico. Le criticitÃ si manifestano attraverso diversi canali economici: una riduzione della domanda nei Paesi coinvolti direttamente e indirettamente nel conflitto, un aumento dei costi di trasporto dovuto anche all'utilizzo di rotte alternative e al rincaro dei carburanti, il rischio di insolvenza e rallentamento nei pagamenti internazionali e l'incremento dei costi assicurativi legati alle spedizioni.

Sulla base delle prime stime, nello scenario attuale si registra un possibile calo dell'export pari al 10%, corrispondente a una perdita di circa 43 milioni di euro per le imprese abruzzesi. In uno scenario piÃ¹ critico, il danno complessivo potrebbe arrivare fino a 200 milioni di euro, con effetti rilevanti soprattutto per le imprese esportatrici piÃ¹ strutturate e per le filiere industriali maggiormente internazionalizzate. La situazione si inserisce in un contesto giÃ complesso per l'economia regionale, che negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare anche gli effetti della guerra in Ucraina. Tra il 2022 e il 2025, il sistema produttivo abruzzese ha sostenuto costi economici indiretti stimati tra i 400 e i 650 milioni di euro, legati principalmente all'aumento dei costi energetici, al rincaro delle materie prime e alla contrazione di alcuni mercati esteri.

"Le imprese abruzzesi hanno dimostrato in questi anni una forte capacitÃ di resilienza â€“ conclude Dattoli â€“ ma Ã¨ evidente che il protrarsi delle tensioni internazionali impone un'attenzione costante e politiche di supporto mirate. Diventa sempre piÃ¹ strategico rafforzare la diversificazione dei mercati di sbocco, ridurre la dipendenza energetica e sostenere la competitivitÃ delle filiere produttive".

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico continuerÃ a monitorare l'evoluzione della situazione e a supportare le imprese associate nelle attivitÃ di internazionalizzazione e nella gestione dei rischi legati ai mercati esteri. In tal senso, dal 16 al 19 febbraio una delegazione dell'Associazione ha partecipato a una missione istituzionale in Libano, finalizzata al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali nell'area.