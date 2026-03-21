Vini d'Abruzzo, Nicodemi a confronto con il ministro Lollobrigida

Quaranta minuti di confronto scanditi da domande e risposte puntuali, che hanno trasformato un incontro informale in un vero e proprio “question time” fuori sede. È quanto accaduto ieri sera, giovedì 19 marzo, a Rosciano, alle Cantine Marramiero, dove si sono incontrate istituzioni e aziende vitivinicole.

Protagonisti del confronto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente del Consorzio di tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi, i membri del Consiglio di amministrazione ed altre aziende private. Sul tavolo, temi cruciali per comparto: dalla produzione alla valorizzazione dell’enologia abruzzese, fino alle strategie per rafforzarne il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. Un momento di dialogo aperto e costruttivo, che ha permesso alle aziende di confrontarsi direttamente con il ministro su criticità, opportunità e prospettive di crescita del comparto vitivinicolo abruzzese.

L’incontro, promosso dall’onorevole Guerino Testa, che si è trasformato in momento di dialogo aperto su criticità, opportunità e prospettive di crescita del comparto vitivinicolo abruzzese, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Marco Marsilio, dell’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente e del senatore Etel Sigismondi, a testimonianza di una forte attenzione istituzionale verso uno dei settori chiave dell’economia regionale.

“Ringrazio il ministro Lollobrigida per l’attenzione dimostrata nei confronti della filiera vitivinicola e per la disponibilità all’ascolto – ha dichiarato il presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi –. Occasioni come questa sono fondamentali per rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese e per costruire insieme strategie efficaci a sostegno del settore. Un grazie particolare all’onorevole Testa che ha favorito questo momento di confronto e ad Enrico Marramiero per l’ospitalità”.