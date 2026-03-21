Primi appuntamenti per il 'Corrilabruzzo Uisp 2026'

Ripartono ufficialmente in questo fine settimana le manifestazioni podistiche targate Corrilabruzzo UISP e l'avvio di stagione si arricchisce subito di due importanti appuntamenti. Si parte sabato 21 marzo, giorno d'inizio della primavera, con il Trail dell'Osservanza a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, per proseguire domenica 22 marzo con il primo appuntamento di corsa su strada a Teramo con l'Interamnia Run. Un calendario per tutte le tipologie di corsa (strada e trail) che quest'anno ingloba tutte e quattro le province abruzzesi con 53 appuntamenti, di cui sei dedicati al settore giovanile, con l'aggiunta anche di una gara in Molise.

TOCCO DA CASAURIA â€“ Per la quarta edizione consecutiva, Tocco da Casauria ospiterÃ sabato 21 marzo il Trail dell'Osservanza. Gli elogi raccolti nelle passate edizioni e gli ottimi contenuti tecnici hanno contribuito al crescente gradimento di questa manifestazione, particolarmente cara agli organizzatori della Tocco Runner. La pioggia caduta nei giorni scorsi potrebbe rendere alcuni tratti del percorso un po' appesantiti dal fango, una condizione che per gli appassionati di trail running rappresenta perÃ² un elemento tecnico di fascino, trovando nel tracciato il terreno ideale per esprimersi al meglio. Il percorso principale, lungo circa 12 chilometri con 600 metri di dislivello, Ã¨ stato preparato con grande cura e ogni tratto Ã¨ delimitato da nastri e segnalazioni. Due i punti ristoro attivi, posizionati al quarto e al nono chilometro. Per avvicinare nuovi partecipanti e per chi desidera un approccio piÃ¹ leggero alla corsa, l'organizzazione propone anche una passeggiata di 6,5 chilometri, da percorrere a passo lento con l'accompagnamento di una guida. A causa dei lavori di ristrutturazione al Convento dell'Osservanza, quest'anno non sarÃ possibile utilizzare i locali interni per il ristoro e il post-gara. Ci si sposterÃ presso il campo sportivo polifunzionale adiacente al convento, mantenendo intatto lo spirito di aggregazione e il terzo tempo, marchio di fabbrica delle manifestazioni targate Tocco Runner. La partenza Ã¨ fissata per le 10:00, mentre le premiazioni prenderanno il via alle 12:30.

TERAMO â€“ Ultimi ritocchi organizzativi e grande attesa a Teramo per la quinta edizione dell'Interamnia Run, evento organizzato dalla Pretuzi Runners Teramo che celebra anche il decennale del gruppo podistico, traguardo importante per la compagine teramana. La corsa propone tre diverse modalitÃ di partecipazione per rispondere alle esigenze di tutti i runner. La gara competitiva misura 9,9 chilometri con partenza dal campo di atletica Gammarana. Il tracciato si snoderÃ attraverso i luoghi piÃ¹ suggestivi della cittÃ : dopo un giro iniziale di pista, i partecipanti si dirigeranno verso il centro cittadino, per poi immergersi nel parco fluviale, area pedonale e chiusa al traffico, prima di fare ritorno al campo di atletica. Prevista anche la versione non competitiva sullo stesso percorso, senza classifica, ideale per chi vuole vivere l'esperienza in totale libertÃ . A queste si aggiunge la Family Run di 5 chilometri, alla sua seconda edizione, una passeggiata aperta a tutti che partirÃ subito dopo l'Interamnia Run. Un percorso breve e accessibile, da percorrere al proprio passo, perfetto per famiglie, bambini e per chi si avvicina per la prima volta al running. Per tutti i partecipanti un bel pacco gara. Ritrovo alle 7:30, partenza alle 9:00 per la competitiva e la non competitiva cronometrata, a seguire alle 9:15 la Family Run e alle 11:00 circa le premiazioni. A rendere l'evento ancora piÃ¹ speciale la presenza di Giovanni Di Cesare, in arte Stellina, noto per il suo umorismo travolgente e la simpatia contagiosa.



