Stellantis, insediato il nuovo direttivo AQCF/R

Si Ã¨ insediato il nuovo direttivo AQCF/R dello stabilimento Stellantis di Atessa alla presenza del segretario nazionale Umberto Damiano e del segretario territoriale Pietro Bellisario.

Il nuovo organigramma Ã¨ composto da Adelio Menna, Erminio Orlando, Gianfranco Sciotti, Giovanni Di Pinto, Giuseppe Bucci, Graziano Canale, Leonardo Rubino, Marco Cignelli, Maurizio Di Nucci, Michele Di Canio, Raffaele D'Agostino, Roberto Sputore, Silvano Ciscato e Ubaldo Marchese.

I nuovi dirigenti, insieme al RSA di stabilimento Giuseppe Vaccaro, coordineranno la rappresentanza degli impiegati dello stabilimento Stellantis di Atessa.

Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi di rilievo tra cui la prevista salita produttiva del prossimo anno e le proposte da portare al tavolo nazionale in vista del rinnovo contrattuale.

Ospite dell'incontro Ã¨ stato Mario Franceschini, coordinatore dell'Associazione Capi e Quadri, che ha rappresentato i quadri dal 1980 al 2019, offrendo un contributo di esperienza e memoria storica.