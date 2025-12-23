Bilancio di previsione 2026/2028 approvato dal Consiglio provinciale di Chieti

Il Consiglio provinciale di Chieti, riunito nella sede principale dell’ente, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026/2028 e il Documento unico di programmazione (DUP) relativo allo stesso triennio.

Per il 2026 sono previste entrate per 83 milioni; il contributo lordo dovuto dalla Provincia alla finanza pubblica sale a 16,7 milioni. Per quanto riguarda gli investimenti previsti per il prossimo anno, figurano 1 milione 850mila euro per l’edilizia scolastica (cui si sommano i 34 milioni del PNRR già programmati), 3 milioni 957mila euro per il patrimonio (più 11,3 milioni derivanti da precedenti fondi FSC per la protezione della costa) e 18 milioni 196mila euro per la viabilità (incrementati da 8 milioni del PNRR e del PNC e da 17 milioni del FSC già previsti). Infine, il Piano triennale delle forniture e dei servizi stanzia 5 milioni 873mila euro per il 2026.

Nella stessa seduta sono stati approvati il Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, gli indirizzi per la predisposizione dei contenuti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di beni del patrimonio immobiliare dell’ente; tutti questi documenti sono relativi al triennio 2026/2028.

“Si tratta di provvedimenti amministrativi fondamentali - spiega il presidente della Provincia Francesco Menna, che ci consentono di proseguire i lavori sulle scuole e sulla viabilità – anche se i 1.619 km di nostra competenza richiedono un fabbisogno di 320 milioni – ma le risorse che arriveranno dal Fondo di sviluppo e coesione ci permetteranno di intervenire almeno sulle urgenze. Faremo interventi anche sulla Via Verde, dove stiamo ultimando l’acquisto delle ex stazioni, che presto andranno a gara. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla stesura di questi documenti e ci auguriamo che nel 2026 arrivino ulteriori risorse per intervenire sui 104 Comuni della provincia”.

