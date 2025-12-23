Emanuela Tosto nominata dalla Regione componente del Comitato Impresa Donna

Con la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è insediato a Roma il Comitato Impresa Donna, che svolge una funzione di indirizzo, analisi e impulso e ha un ruolo propositivo ampio sul tema della partecipazione delle donne al mondo del lavoro e delle imprese.

Alla prima riunione operativa a Roma presso la biblioteca di Palazzo Piacentini sede del Mimit ha partecipato la dottoressa Emanuela Tosto, vice presidente di Confimi Industria Abruzzo e componente del Cda del Gruppo Tosto, nominata componente del comitato su indicazione dell’Assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo.

“Nell’augurare buon lavoro a Emanuela Tosto - commenta l'assessore regionale Tiziana Magnacca - è opportuno in questa sede sottolineare come la sua presenza consentirà di dare voce all’imprenditoria abruzzese in un consesso così importante sostenuto dal Mimit. Potrà svolgere un ruolo propositivo sul tema della partecipazione delle donne al mondo del lavoro e delle imprese. Con una declinazione tutta al femminile alla vita economica e imprenditoriale che non potrà mancare di offrire riflessi positivi per l’Abruzzo”.

Il comitato Impresa Donna è presieduto dall’imprenditrice Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici Fipe.