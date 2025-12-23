Partecipa a Lanciano News

Cala il sipario sul 2025 per la scherma d'Abruzzo

Cala il sipario sul 2025 per la scherma d'Abruzzo: l'ultimo impegno agonistico per l'anno che sta per concludersi Ã¨ la 2^ prova interregionale Cadetti/Giovani/Assoluti di Spada, che coinvolge spadiste e spadisti di Abruzzo e Molise.

La gara si Ã¨ svolta nella giornata di domenica 21 dicembre nel Palasport di Torrevecchia Teatina, con l'organizzazione del Circolo Teate Scherma.

I primi a scendere in pedana sono stati gli Assoluti della Spada Maschile: a vincere la prova e mettersi al collo la medaglia d'oro Ã¨ Matteo Bellafante del Club Scherma Pescara, che prevale in finale con il punteggio di 15-10 sul compagno di Club Francesco Valerio Di Pietro. Sul terzo gradino del podio i due teatini Giuseppe De Cesare e Francesco D'Amico. Tutti e quattro staccano il pass per la fase nazionale prevista a Legnano alla metÃ  di gennaio. Il qualificato per il Molise Ã¨ Paolo Piccirilli di Scherma Isernia.

A laurearsi campionessa nella gara Assoluti femminile Ã¨ Arianna Bevilacqua del Circolo Teate Scherma, che in finale prevale all'ultima stoccata su Antonina Rudnytska del Club Scherma Pescara, medaglia d'argento. Medaglia di bronzo per Bianca Falcone del Circolo Teate Scherma e per Zlata Biriukova di TDL Scherma Campobasso. Tutte e quattro si qualificano per la fase nazionale.

Ad aggiudicarsi l'oro nella prova unificata Under 17 - Under 20 di Spada Ã¨ Matteo Bellafante del Club Scherma Pescara: 15-14 il punteggio che gli permette di portare a casa la finale contro Francesco D'Amico del Circolo Teate Scherma, medaglia d'argento. Terzi sono Giuseppe De Cesare del Circolo Teate Scherma e Valerio Massimo Moretti del Club Scherma Pescara. Tutti e quattro si qualificano per la fase nazionale mentre per il Molise si qualifica Luca Borgese dell'Accademia della Scherma Termoli.

In campo femminile Ã¨ Bianca Falcone del Circolo Teate Scherma ad aggiudicarsi la prova e il gradino piÃ¹ alto del podio dopo aver superato in finale, con il punteggio di 15-10, Zlata Biriukova di TDL Scherma Campobasso, argento. Bronzo per Arianna Bevilacqua del Circolo Teate Scherma e Anastasia Zitti del Club Scherma Pescara. Tutte e quattro staccano il pass per la fase nazionale nella categoria Under 20. Tra le Under 17 le qualificate sono Irene Bocchino dell'Accademia della Scherma Termoli per il Molise e Linda Leporati del Club Scherma Pescara per l'Abruzzo.

Un 2025 che si conclude nel migliore dei modi, pur con qualche segnale di tristezza, come ricorda anche il Delegato della Federazione per l'Abruzzo, Vincenzo De Bartolomeo: "Sicuramente un bilancio positivo. Oltre all'attivitÃ  di calendario sono state messe in atto nuove iniziative: l'Abruzzo Silver Cup a fine giugno; il corso arbitrale che ha visto la partecipazione dÃ­ 15 possibili nuovi arbitri e lo stage di Sciabola previsto per il 27 dicembre e organizzato con l'AIMS, che vedrÃ  come docente uno dei piÃ¹ quotati maestri di sciabola, il Maestro Benedetto Buenza. Sicuramente bisognerÃ  lavorare molto per valorizzare il tanto lavoro prodotto dalle societÃ  abruzzesi. Per il prossimo anno sono previste tante iniziative che spero troveranno realizzazione e daranno ulteriore impulso al movimento abruzzese. Credo di interpretare il pensiero di tutto il movimento schermistico abruzzese nel rivolgere un sentito ringraziamento a Giuseppe Orfanelli per l'impegno profuso in questi anni. Ma il pensiero piÃ¹ sentito Ã¨ rivolto al ricordo di Maurizio Consorte - esempio di un volontariato d'altri tempi che univa passione e competenza- . Ãˆ una mancanza che avvertiremo per molto tempo non solo nella nostra regione".
 
In foto il podio femminile, in cui appaiono da sinistra anche Vincenzo De Bartolomeo, il delegato per la provincia di L'Aquila Quintino Moca, il delegato provinciale CONI Chieti Massimiliano Milozzi e Claudia Falcone.

 
