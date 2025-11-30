Di Pennadomo e Quadri le tre donne che hanno perso la vita sulla Fondovalle Sangro

E' pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 13,30, sulla Statale 652-Fondovalle Sangro, nei pressi dello svincolo di Piane d'Archi, in territorio di Atessa.

Tre donne hanno perso la vita nello scontro frontale tra due auto â€“ una Fiat Panda e una Ford Fiesta.

Le vittime sono Stefania Pantalone, 66 anni di Pennadomo, ristoratrice; Silvana Iezzi, 58 anni, anche lei di Pennadomo e Loredana Abbonizio, 64 anni, operatrice sociosanitaria di Quadri. Le prime due erano a bordo della Fiesta, la terza alla guida della Panda.

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale Anas.