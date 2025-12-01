Lunedì 1 dicembre - La Parola del Signore

Entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli». (Mt 8,5-11)

Questo tempo di Avvento vuole portarci a riconoscere la presenza del Signore che passa ed è un cammino, per incontrare Gesù, ma anche un tempo dove forse dovremmo chiedere la grazia di lasciarci incontrare da Lui.

Sentiamo che Gesù, alla richiesta del Centurione, si meraviglia, poiché quel centurione non gli chiede di dimostrargli la sua potenza «… ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito», che così gli dimostra che si fida e si affida a Lui, e dice a quelli che lo seguono: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!»

Anche noi, come il centurione di oggi, ci avviciniamo al Signore ben consapevoli della nostra fragilità ma, normalmente, vogliamo un segno per confermare la nostra fiducia in Lui. Ma il racconto di oggi vuole dire, anche a me e te, che la fede è proprio fidarsi del Signore e affidarsi alla sua grazia che può rigenerarci e rinnovarci, se rientra nel Suo progetto su di noi. Quante volte anche noi, siamo indegni di accogliere il Signore nel nostro cuore, dovremmo ripetere le parole del centurione «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto …» e questo potrebbe portarci ad una vera conversione.

Ed io credo veramente in Gesù? Mi affido e confido in Lui?

Signore, aiutami a vivere questo avvento, in pienezza, facendo spazio alla Tua presenza nella mia vita per poter vivere l’amore, che mi hai messo nel cuore, così che possa essere attento, anche ai bisogni, di tutti coloro che metti sul mio cammino. Amen