Frontale tra due auto sulla Fondovalle Sangro, tre le vittime

Terribile tragedia, intorno alle 13.30, sulla Fondovalle Sangro allâ€™altezza di Atessa.

Due auto, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento si sono violentemente scontrate. Impatto fatale per le occupanti dei due veicoli, tre donne hanno perso la vita nel tragico incidente stradale.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e personale dellâ€™Anas.

La strada Ã¨ stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico Ã¨ stato deviato lungo le strade locali, rende noto Anas.