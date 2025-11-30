Altro stop per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, Busto Arsizio vince a Vasto

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley affronta la seconda sconfitta consecutiva, la quinta di stagione, contro una grintosa Futura Volley Giovani Busto Arsizio, abile a insidiare le sicurezze abruzzesi e a portare a casa punti fondamentali per la rincorsa ai piani altissimi della classifica del girone B di A2 con la quarta vittoria di fila.

Il distacco tra le contendenti si riduce ora a un solo punto. Alle abruzzesi non bastano i 19 punti di Viktoryia Siakretava (44%), i 15 di Julia Murmann (32%), i 9 di Marchesini (72% in attacco e due muri) e gli 8 di Ndoye. Per la Futura, fondamentale l’apporto di Veronica Taborelli, MVP della gara con 24 punti a referto (41% con 5 muri), oltre a quello di Marika Longobardi, autrice di 20 punti (42%). Solida anche la partita di Alice Farina (13 punti, 71%) e Bianca Orlandi (10). Le bustocche fanno la differenza a muro (8-13), Altino commette meno errori col servizio (-3, -9). Nel prossimo turno, Altino ospiterà Padova, Busto Arsizio farà visita a Fasano.

Siakretava inaugura l’incontro, Bagnoli ferma Longobardi a muro e raddoppia. La stessa banda mancina rimedia subito con due attacchi che portano al 3-3. Alla fast di Rebora replica Maia Monaco col primo tempo, Orlandi vanifica il punto di Longobardi poi Bagnoli alza il muro del 6-8. Le centrali passano con profitto, prima Farina e Rebora; Marchesini impatta sul 10-10. Julia Murmann entra nel tabellino con la pipe del 12-11 poi si mette in luce anche in attacco e a muro: 15-12 e timeout per coach Tettamanti. Taborelli accorcia sul -1, poi Rebora mette fuori il servizio del 16-14. Altino concede qualcosa al servizio, Taborelli in attacco rimette avanti la Futura, Siakretava in parallela firma il 16-16. Farina risponde a Monaco da posto 3, la stessa centrale rossoblu ma varesina d’origine mette giù la fast del 18-16. Marika Longobardi, mattatrice del set con dieci punti, sigla un attacco e un muro per il 19-20 del timeout Ingratta. Siakretava risponde prima al mani out di Longobardi poi al sinistro di Orlandi, 22-22. Taborelli in parallela procura due set points alla Futura. Monaco annulla il primo, ma Veronica Taborelli chiude il set sul 23-25.

Siakretava e Murmann riprendono le ostilità. Busto concede due errori in attacco e un’invasione per il 5-3. Ndoye riporta avanti la Tenaglia in diagonale, Taborelli non ci sta e impatta sul 7-7. Murmann e Siakretava ridanno linfa alle compagne sull’11-8, Taborelli Sassolini e Rebora annullano il gap con tre muri, 12-12. Longobardi prima sbaglia poi segna il 14-13, due punti di Adji Ndoye valgono il break chietino sul 18-15 e coach Tettamanti richiama le sue. Busto resta in scia con Taborelli (20-19), Siakretava e Murmann rimettono la freccia per le frentane, 22-19. La solita Longobardi e un errore di Siakretava riavvicinano la Futura sul -1 e coach Ingratta mette le mani a T. Orlandi sfrutta a proprio favore le mani del muro, poi Siakretava in pipe fornisce una palla set a Altino. Anita Bagnoli si rifà a muro su Orlandi e chiude il parziale sul 25-23.

A inizio terzo set, Marchesini fa il bello e il cattivo tempo dai nove metri. Le squadre si scambiano errori vicendevoli in attacco poi Taborelli e Marchesini fissano il 5-5. È sempre Veronica Taborelli a trascinare le sue, in attacco e a muro (7-9), Murmann e Sassolini pareggiano sul 10-10. Rebora chiude un rigore ma poi mette in rete il servizio successivo, Farina rimedia per il 13-15. Il muro di Orlandi spinge Busto sul 13-16, Taborelli insiste per il 16-19, Murmann ferma l’allungo da posto 4. Sulla diagonale di Longobardi (17-20), coach Ingratta richiama le sue. L’attacco di Siakretava e il muro di Polesello riducono il gap sul 19-20. La Tenaglia prosegue il momento positivo allungando sul 23-21 con i colpi di Polesello, Ndoye e Marchesini: 23-21. Taborelli non trova il campo in diagonale e regala due set points a Altino. Veronica Taborelli porta il set ai vantaggi poi alza il muro che vale il 24-25. Un altro muro biancorosso, firmato Veronica Taborelli, sigilla il periodo sul 24-26.

Veronica Taborelli riprende da dove ha lasciato. Due punti di Siakretava e uno di Ndoye portano al 5-4, poi Longobardi replica a Ndoye per il 7-7. Massimo vantaggio ospite sul 6-10 con l’errore di Trampus, si rivela positivo l’ingresso di Guzin che segna un attacco e un muro per l’8-10. Alice Farina suona la carica con il muro e l’attacco dell’8-14, Taborelli allunga sul 9-15. La Tenaglia non demorde e resta aggrappata nel punteggio con Polesello e tre attacchi di Murmann, 14-17. Tocca poi a Alice Trampus salire in cattedra e pareggiare sul 19-19 con l’ottima vena in attacco, così coach Tettamanti ferma il gioco. Sormani e Trampus si scambiano errori in battuta, Siakretava trova il mani fuori del 21-22. Farina e Longobardi (oltre quota 20 punti personali) procura tre match points alle ospiti. Il punto finale è di Veronica Taborelli, top scorer dell’incontro: Busto Arsizio espugna il PalaBCC di Vasto in quattro set.

TABELLINO

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (23-25 25-23 24-26 22-25)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Monaco 4, Bagnoli 2, Ndoye 8, Marchesini 9, Siakretava 19, Murmann 15, Tesi (L), Trampus 4, Guzin 3, Sassolini 3, Polesello 2, Farelli, Fini (L), Passaro. Allenatore Ingratta.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 10, Farina 13, Taborelli 24, Longobardi 20, Rebora 6, Sassolini 2, Blasi (L), Aina (L), Talarico, Tkachenko, Sormani, Maiorano, Nella, Alberti. Allenatore Tettamanti.

Arbitri: Pasquali, Ancona. Note – Durata set: 28′, 29′, 29′, 27′; Totale: 113′. MVP: Taborelli.

SERIE A2 TIGOTÀ GIRONE B – 10^ GIORNATA

Altino-Busto Arsizio 1-3. Domenica 30 novembre ore 16 Fasano-Brescia. Ore 17 Padova-Offanengo, Modena-Talmassons, Imola-Altamura

CLASSIFICA DOPO NOVE GIORNATE

Talmassons 24, Brescia 19, Padova 18, Altino* 16, Busto Arsizio* 15, Altamura 12, Offanengo 10, Imola 9, Fasano 7, Modena 5.

Contrassegnate con * le squadre con una gara disputata in più

Foto Matteo Lannutti