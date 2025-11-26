Partecipa a Lanciano News

Scoperto dai Carabinieri, denunciato per il furto di una moto

Individuato grazie alle telecamere comunali, il veicolo Ã¨ stato restituito al legittimo proprietario

redazione
AttualitÃ 
Nella notte dello scorso 16 novembre, una Ducati Scrambler del valore di circa 14 mila euro, veniva rubata mentre era in sosta allâ€™interno di un parcheggio di Atessa. 

La denuncia del proprietario aveva fatto subito avviare le indagini da parte della locale Stazione Carabinieri, che ha immediatamente provveduto ad acquisire i filmati del sistema di video-sorveglianza comunale presente in cittÃ . 

Le immagini avevano subito destato il sospetto che a commettere il gesto fosse stata una persona giÃ  nota ai militari, ed infatti, i successivi accertamenti, anche a riscontro delle video-registrazioni, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti di un quarantaquattrenne atessano, il quale, una volta entrato nel parcheggio, aveva manomesso il motociclo e lo aveva portato via indisturbato. Il mezzo, ritrovato lâ€™indomani abbandonato nelle campagne di Atessa e in parte danneggiato, veniva restituito al proprietario. 

Ora lâ€™uomo rischia il processo e una condanna da due a sei anni di reclusione, oltre che una multa da 900 a 1500 euro ed il pagamento dei danni che potranno essere richiesti in sede civile.

