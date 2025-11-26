Disagi in A14, tavolo di confronto Regione-Ministero-Autostrade per l'Italia

Si Ã¨ tenuto nella sede della Regione Abruzzo - convocato dallâ€™assessore alle Infrastrutture Umberto Dâ€™Annuntiis - alla presenza del responsabile della Uit competente del Mit-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lâ€™ing. Placido Migliorino, lâ€™incontro tra la Regione Abruzzo e i rappresentanti di Autostrade per lâ€™Italia.

Al centro del confronto lâ€™avanzamento dei lavori previsti nel piano di ammodernamento in corso sulle infrastrutture della A14 abruzzese.

I partecipanti al tavolo - si legge in una nota - hanno convenuto sulla necessitÃ di portare avanti il piano di interventi al fine di implementare la sicurezza della rete autostradale e garantirne la rigenerazione con lâ€™obiettivo di allungarne la vita utile.

In particolare lâ€™assessore Dâ€™Annuntiis, insieme al direttore del Dipartimento Infrastrutture ing. Misantoni e al dirigente del Servizio Infrastrutture ing. Dâ€™Incecco, ha ribadito la necessitÃ di garantire unâ€™informazione costante e aggiornata agli utenti circa il cronoprogramma dei lavori, con relativo orario di percorrenza , e gli interventi di mitigazione del traffico. Pur riconoscendo che il programma delle lavorazioni prevede ampie finestre di sospensione in corrispondenza delle principali festivitÃ e dellâ€™esodo estivo, la Regione ha invitato il concessionario a individuare una serie di ulteriori misure a beneficio dellâ€™utenza. Nello specifico la Regione ha ribadito la necessitÃ di concentrare maggiormente le lavorazioni in orario notturno, di incrementare ulteriormente la presenza delle maestranze giÃ impiegate e di estendere lâ€™utilizzo dello strumento della cosiddetta corsia jolly (ossia la possibilitÃ aprire una corsia aggiuntiva al flusso di traffico prevalente in caso di necessitÃ ).

Sulla base di questi elementi, lâ€™assessore Dâ€™Annuntiis ha chiesto un aggiornamento del tavolo entro il mese di dicembre al fine di verificare , insieme al Mit , le iniziative proposte dalla concessionaria che presenterÃ una rimodulazione del programma, recependo le indicazioni emerse durante lâ€™incontro.

Infine, si Ã¨ stabilito che il tavolo tecnico si riunirÃ con cadenza trimestrale per vigilare sullâ€™avanzamento del cronoprogramma e sullâ€™efficacia delle misure individuate, tra cui anche il cash back, anche in vista dellâ€™avvio del piano di lavori nel tunnel del Gran Sasso previsti nel 2028.

Autostrade per lâ€™Italia- conclude lâ€™assessore Dâ€™Annuntiis- ha inoltre confermato le sospensioni dei cantieri in vista del prossimo ponte dellâ€™Immacolata e di tutte le festivitÃ natalizie.