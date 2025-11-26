Partecipa a Lanciano News

Incontro Sasi - Amministrazione Comunale di Lanciano "fruttuoso"

Soddisfazione per l'esito espresso dai presidenti delle commissioni comunali D'Intino e Di Loreto

Un incontro fruttuoso, quello che si Ã¨ svolto ieri pomeriggio nella Sala Consiliare tra lâ€™Amministrazione Comunale e i vertici della Sasi Spa. La Commissione Consiliare Straordinaria Congiunta 2^ e 3^, convocata proprio per fare luce sulla questione idrica, diventata un problema non da poco a Lanciano e sullâ€™intero territorio frentano, si Ã¨ svolta in un clima disteso, di confronto e di dialogo, nella comune intesa che la collaborazione â€“ e la comunicazione â€“ siano indispensabili e quanto mai necessarie. 

Tra le informazioni piÃ¹ rilevanti fornite dalla Sasi, ci sarÃ  il raddoppio del serbatoio di Villa Elce, lâ€™ampliamento e la sopraelevazione del serbatoio di San Nicolino; lâ€™installazione di idrovalvole che servono ad abbassare la pressione dellâ€™acqua: la gestione della pressione, infatti, come ha ammesso il Presidente Scaricaciottoli, Ã¨ lâ€™unico sistema per evitare rotture nella rete, e anche chiusure notturne; la realizzazione di un potabilizzatore. La digitalizzazione e lâ€™ingegnerizzazione delle reti si rivela fondamentale, poi, per monitorare lâ€™impianto idrico e ricercare le perdite. 

Â«Noi abbiamo reti obsoleteÂ» ha affermato il Presidente della Sasi. Â«Basti pensare che dal primo gennaio al 31 agosto di questâ€™anno sono stati effettuati quasi 5000 interventi di ripristino sulle reti, interventi spalmati su tutti i comuni che serviamo. E purtroppo aggiustare significa creare ulteriore stress al sistema.Â»

Lanciano Ã¨ stata divisa in 12 Distretti: ciÃ² consentirÃ  di monitorare ogni distretto ed evitare chiusure generalizzate. 

Soddisfatti i Presidenti della 2^ e 3^ Commissione, Dalila Di Loreto e Gianluca Dâ€™Intino.

Â«Ringraziamo i vertici della Sasi per la disponibilitÃ  e la pacatezza nel confronto e nel venire incontro alle nostre domandeÂ» hanno affermato. Â«Invitiamo giÃ  da adesso il CdA della Sasi a futuri incontri prima dellâ€™estate per non interrompere questo dialogo proficuo, a vantaggio della cittadinanza.Â» 

E Dâ€™Intino propone anche di invitare il CdA della Sasi in Consiglio Comunale, per discutere lâ€™argomento della riduzione dei consorzi (potranno essere massimo quattro) che dovrebbe avvenire nel 2027.

Â«Siamo vicini ai cittadini e continueremo a monitorare la situazione attraverso un dialogo continuo e costante con la SasiÂ» ha dichiarato il Sindaco Filippo Paolini.

