Start-Up, Giovani e Futuro: "ChietiLab" entra nel vivo

Dopo il lancio ufficiale dello scorso 5 maggio nella Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti, il progetto "CHIETILAB_IDEE IN CRESCITA â€“ Insieme per l'ImprenditorialitÃ " entra ora nella sua fase operativa. L'iniziativa, promossa dal Comune di Chieti in qualitÃ di capofila e cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri â€“ Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Incremento del Fondo per le Politiche Giovanili 2021), si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nella provincia di Chieti, con l'obiettivo di supportarli nello sviluppo di idee imprenditoriali concrete, sostenibili e innovative.

"Un progetto che abbiamo fortemente voluto e sostenuto â€“ sottolinea l'assessore alle Politiche Giovanili di Chieti Manuel Pantalone - che rappresenta una concreta opportunitÃ di crescita per i giovani del territorio, offrendo un percorso completo che integra formazione, mentoring personalizzato e consulenze gratuite con esperti del settore. ChietiLab Ã¨ una scommessa sul talento e sulla creativitÃ dei nostri giovani . Crediamo che l'innovazione e l'imprenditorialitÃ giovanile siano leve decisive per costruire un futuro solido e sostenibile per la nostra comunitÃ . Con questo progetto vogliamo accompagnare i ragazzi in un percorso reale di crescita, dando loro strumenti, competenze e fiducia per trasformare un'idea in impresa".

Nel quadro operativo del progetto sono stati organizzati due incontri informativi aperti a tutti gli stakeholder:

Â· MartedÃ¬ 28 ottobre â€“ ore 15:30. Sala Museale "Auditorium Sordello da Goito" â€“ Piazza Umberto I, Monteodorisio

Â· GiovedÃ¬ 6 novembre â€“ ore 16:00. Sede GAL Maiella Verde â€“ Via Frentana 50, Casoli (CH)

Durante gli incontri verranno approfonditi i contenuti del progetto, le modalitÃ di partecipazione e le attivitÃ previste. SarÃ inoltre possibile conoscere i partner coinvolti e confrontarsi direttamente con gli esperti che accompagneranno i giovani nel percorso imprenditoriale.

Il progetto Ã¨ realizzato in partenariato con l'UniversitÃ degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara â€“ Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, l'Agenzia di Sviluppo â€“ Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara, Dinamiche Inclusive APS, la CNA Chieti, Confcommercio e Confartigianato Chieti â€“ L'Aquila, GAL Maiella Verde. I Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n.14 Altovastese, con Monteodorisio come capofila, insieme ai Comuni di Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Lama dei Peligni e Roccascalegna.

Per informazioni: Informagiovani Chieti â€“ Via Spaventa n. 47 - Tel: 377.4609747