Â«Un racconto collettivo in cui i sapori della terra si intrecciano con i saperi della tradizioneÂ»

La macchina organizzativa della Pro Loco Paglieta APS sta finalizzando gli ultimi dettagli per un evento giÃ programmato in ogni particolaritÃ .

Nel rispetto della tradizione e per la ventesima volta, Paglieta ospita i Sentieri d'Autunno. Questo evento non Ã¨ solo una festa, ma un racconto collettivo in cui i sapori della terra si intrecciano con i saperi della tradizione. L'iniziativa Ã¨ sostenuta dal Comune di Paglieta e da numerosi partner locali.

Sia sabato 25 che domenica 26 ottobre, numerose degustazioni offriranno un focus speciale sull'autentica cucina contadina locale (rintocilo al sugo, pasta alla mugnaia, sagne e ceci con aglio e olio, spezzatino di nÃ vod, polenta, pallotte cacio e ove, pinse, panini, arrosticini, castagne e vino cotto, oltre a pizze fritte e dolci tipici tra cui bocconotti e pizzelle).

Oltre alle classiche bevande ci sarÃ la partecipazione di cantine che esporranno i loro prodotti, tra cui Vini Paolucci, Enoteca delle CittÃ del vino d'Abruzzo, Tilli, Illuminati, Palea, Citra, Casal Thaulero, Tenuta Miccoli e Cantine Mucci.

Il programma sarÃ arricchito da musica dal vivo, mostre, mercatini artigianali e laboratori per bambini. Inoltre, la mattina del 26 si terrÃ un raduno di auto e moto d'epoca del Club FIAT 500 Paglieta.

Daniele Di Florio, presidente della Pro Loco Paglieta APS, afferma: "Ci siamo impegnati per garantire un'esperienza indimenticabile, creando un'atmosfera coinvolgente e festosa per tutti i presenti. Molte saranno le attivitÃ previste, tutte volte a celebrare la bellezza del territorio e le sue tradizioni. Siamo certi che quest'edizione rappresenterÃ un traguardo significativo, portando grande entusiasmo nella comunitÃ e arricchendo ulteriormente la nostra storia locale. Un sentito ringraziamento va al Comune di Paglieta e al direttivo della Pro Loco per il grande sforzo profuso. Che la festa cominci!"





SABATO 25 OTTOBRE

ore 18:00 - Taglio del nastro e brindisi di apertura con presentazione delle cantine-Torre della Porta in Piazza Roma

ore 19:00-Apertura mercatino - Centro Storico

ore 19:00-Apertura della mostra dei vari artisti - Palazzo Piccirilli e piazza Roma ore 19:00-Apertura stand gastronomici - Centro Storico

ore 19:00 - "Sentieri d'Autunno tra passato e futuro" - Palazzo Piccirilli ore 19:30 - Degustazioni di vino - Centro Storico

ore 20:30/02:00 - Musica dal Vivo, Spettacoli nelle piazzette e per le vie del Centro Storico

ore 21.30/22.45-Serata animata dall'organista DOMENICO D'AMELIO con pezzi musicali religiosi, della tradizione popolare liturgica, intervallati da letture di poesia - preghiera - Parrocchia Maria SS.ma Assunta.





DOMENICA 26 OTTOBRE

ore 09:00/12.00- Insegna, Impara, Impasta - Vieni a impastare con i Maestri Mugnai - Palazzo Piccirilli

ore 09:00 - Raduno auto e moto d'epoca Club FIAT 500 Paglieta - Piazza Roma

ore 13:00 - apertura di alcuni stand gastronomici con pasta alla mugnaia solo su prenotazione al 375.6233264 (centro storico)

ore 15:30/17:00 - Fattoria Akape - Laboratorio per bambini (6-10 anni) con Adina, Alberto e Valentina - Orienteering d'Autunno dentro le mura - Centro Storico

ore 18:30-Presentazione del Romanzo/Feltrinelli "Dove Cadono le Comete" di Vito Di Battista, dialogheranno con l'autore La Dott.ssa Rosalia Terrei, l'assessore del Comune di Paglieta Sandra Cirigliano, la giornalista Linda Caravaggio. Modera Giuseppina D'Angelo

ore 20:00/01:00 - Musica dal vivo, Spettacoli - nelle piazzette e per le vie del centro storico

ore 20:30/22:00 - Spettacolo circense Katonte con Rocco Fenix - Piazza Roma

Comunicato Stampa Pro Loco Paglieta APS