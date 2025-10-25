Concorso Nazionale Benito Jacovitti: premiate due studentesse del Liceo Artistico “Palizzi” di Lanciano

Il Liceo Artistico “Palizzi” di Lanciano conquista il secondo e il terzo posto nella categoria "Progettazione su carta" al Concorso Nazionale dedicato al celebre artista termolese Benito Jacovitti.





L'iniziativa ha coinvolto giovani talenti da tutta Italia, dall'Abruzzo alla Lombardia, dal Molise alla Toscana. Il concorso è stato promosso dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli.





I lavori sono stati valutati da una giuria qualificata che ha selezionato i vincitori tra oltre un migliaio di elaborati pervenuti da tutto il paese. La cerimonia di premiazione si è svolta il 24 ottobre, alle ore 11:00, presso la sala del Liceo Artistico di Termoli.





A ritirare i riconoscimenti, in rappresentanza della scuola è stata la professoressa Ylenia Paladino, referente del progetto, per conto delle studentesse Barbara Rodriguez (secondo posto) e Laura Giancristofaro (terzo posto).





La docente ha espresso gratitudine alla Dirigente Scolastica Angela Evangelista, al vicepreside prof. Francesco Di Tullio e alle colleghe Lucilla Rogoli e Carmelina Saraceni per il supporto e la collaborazione.