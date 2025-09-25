Fossacesia, aperte iscrizioni per la Pittarosso Pink Parade

Aperte ufficialmente le iscrizioni per l'evento diffuso della PittaRosso Pink Parade 2025, la camminata non competitiva di 5 km a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi, in programma domenica 19 ottobre 2025, alle ore 9.00, a Fossacesia, lungo la suggestiva Costa dei Trabocchi. Partecipare Ã¨ semplice: basta collegarsi al sito www.pittarossopinkparade.it, selezionare la modalitÃ "In tutta Italia â€“ Evento diffuso" e iscriversi per ricevere il Pink Kit ufficiale. Il Pink Kit rappresenta una donazione concreta alla ricerca scientifica contro i tumori femminili. Il 19 ottobre, tutti i partecipanti sono invitati a indossare la maglia del Pink Kit e camminare insieme per sostenere la lotta contro i tumori che colpiscono le donne. Un gesto semplice che puÃ² fare una grande differenza.

"Siamo orgogliosi che Fossacesia sia parte di questa importante iniziativa nazionale. La nostra Costa dei Trabocchi farÃ da cornice a un evento che unisce sport, solidarietÃ e impegno civile. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo e cuore aperto" ha dichiarato il Sindaco di Fossacesia.

"Abbiamo scelto Fossacesia e la Costa dei Trabocchi per l'energia del loro territorio e per la sensibilitÃ che la comunitÃ ha sempre dimostrato verso le tematiche sociali. La Pink Parade Ã¨ un'occasione per fare del bene, condividere valori importanti e sostenere concretamente la ricerca scientifica" afferma Tiziana De Bartolo, coordinatrice dell'organizzazione locale dell'evento.

L'iniziativa Ã¨ promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi, con il patrocinio del Comune di Fossacesia, nell'ambito della campagna nazionale PittaRosso Pink Parade 2025.