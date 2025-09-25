Estrazione gas sul lago di Bomba, se ne discuterà in consiglio comunale a Paglieta

Il Comune di Paglieta ha convocato un Consiglio comunale in seduta straordinaria per domani, martedì 23 settembre, alle ore 19:00, presso la sede municipale. L'ordine del giorno prevede la trattazione di due punti di grande rilevanza per la comunità e l'attualità internazionale.

​Il primo punto all'ordine del giorno è la discussione e l'approvazione della delibera relativa alla richiesta di concessione per la coltivazione di idrocarburi nel giacimento "Collesanto”, adiacente e al di sotto del bacino del lago di Bomba, presentata dalla società LNEnergy S.r.l. La proposta di delibera, già ampiamente sostenuta, prevede il rigetto definitivo del progetto. La decisione si fonda sul parere negativo espresso dalla Commissione VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) regionale, sulla forte opposizione popolare e sulla necessità di applicare il principio di precauzione a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Il progetto è stato inoltre ritenuto incompatibile con gli obiettivi di transizione energetica del PNRR e pericoloso per l'area della diga e del lago di Bomba.​"La tutela del nostro territorio e il futuro delle prossime generazioni sono la nostra priorità assoluta," ha dichiarato il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani: "Questa delibera non è solo un atto amministrativo, ma un chiaro segnale della nostra volontà di costruire un futuro sostenibile e sicuro, in linea con le istanze della nostra comunità e le direttive nazionali sull'energia pulita."

​La delibera, immediatamente esecutiva, verrà ora inviata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i provvedimenti del caso.

​​Il Consiglio tratterà inoltre una mozione per il "Riconoscimento dello Stato di Palestina e condanna dell'uso della guerra quale strumento di risoluzione dei conflitti". Questo punto, strettamente legato alla situazione in Medio Oriente e in particolare al conflitto di Gaza, testimonia l'impegno dell'amministrazione locale nel promuovere i valori di pace e dialogo a livello globale.

​La seduta sarà aperta al pubblico.