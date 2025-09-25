Partecipa a Lanciano News

Accesso al centro diurno socio-educativo-occupazione, riaperti i termini

Iscrizioni possibili fino al 13 ottobre

redazione
Comunicati Stampa
Riaperti i termini per presentare la domanda per usufruire dei servizi del Centro Diurno Socio-Educativo-Occupazionale persone con disabilitÃ  (CSEO) residenti nei Comuni dellâ€™Ambito Distrettuale Sociale n. 11 Frentano (oltre a Lanciano, che Ã¨ il comune capofila, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino e Treglio). 

Il servizio Ã¨ rivolto a persone in condizione di disabilitÃ  con necessitÃ  di sostegno elevato o molto elevato (L. n. 104/92 art. 3 comma 3) e dalla frequenza della scuola secondaria di primo grado in poi.

I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

Lâ€™avviso integrale Ã¨ consultabile sul sito del Comune di Lanciano. 

Per accedere al servizio occorre presentare domanda compilando il modulo telematico reperibile sul sito web del Comune di Lanciano e dei Comuni dellâ€™Ambito attraverso modalitÃ  on-line entro il 13/10/2025.

Per informazioni e assistenza nella compilazione delle domande Ã¨ possibile rivolgersi al Segretariato Sociale dellâ€™Assessorato alle Politiche Sociali, in via dei Frentani 27, a Lanciano, oppure contattare gli uffici tramite e-mail (comune.lanciano.chieti@legalmail.it oppure comune.lanciano.chieti@legalmail.it) o telefono ai seguenti recapiti: 0872-707644/0872-707642/0872-707636.

Il servizio, destinato a persone con fragilitÃ  non riconducibili al sistema sociosanitario, rappresenta un punto di riferimento importante per favorire inclusione, autonomia personale, socializzazione e per fornire sostegno alle famiglie.

Il Centro Diurno, infatti, offre attivitÃ  e supporti articolati in diverse aree di intervento:

            â€¢          sociale: promozione del recupero e dellâ€™inclusione della persona nella comunitÃ ;

            â€¢          educativa: valorizzazione delle abilitÃ  residue e sostegno allâ€™autonomia personale;

            â€¢          assistenziale: garanzia delle prestazioni di base per la cura e il benessere, con sollievo per i caregiver;

            â€¢          ludico-ricreativa: opportunitÃ  di svago e socializzazione;

            â€¢          occupazionale: laboratori e percorsi di inserimento lavorativo mirati.

Â«Vogliamo garantire puntualitÃ  e trasparenza â€“ sottolinea lâ€™Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Amoroso (quota Lega) â€“ per offrire a chi ne ha diritto la possibilitÃ  di usufruire di un servizio molto richiesto. Non si tratta solo di un supporto per le famiglie, ma di un percorso che mira a restituire dignitÃ , inclusione e prospettive concrete alle persone con disabilitÃ . Il Centro Diurno Socio-Educativo-Occupazionale â€“ conclude lâ€™Assessore â€“ si conferma, cosÃ¬, uno strumento fondamentale per costruire politiche sociali durature e inclusive, capaci di andare oltre le risposte emergenziali, mettendo davvero al centro le persone e i loro dirittiÂ».

 

