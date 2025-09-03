Stellantis: intervento dell'Usb su proroga contratti di solidarietÃ 

Nello stabilimento Stellantis di Termoli Ã¨ stato annunciato il prolungamento dei contratti di solidarietÃ per un anno, fino al 31 agosto 2026, ma stavolta coinvolgendo tutti i dipendenti. Non ci sorprende affatto la cosa ma si continua a dar mano libera ad un gruppo che di fatto sta dismettendo le produzioni a Termoli e in tutti gli stabilimenti italiani.

La prima domanda da porsi Ã¨ perchÃ© i contratti di solidarietÃ e non la Cassa integrazione straordinaria (CIGS) che darebbe maggiori garanzie di equitÃ ai lavoratori?

PerchÃ© il Ministero del Made in Italy, la Regione Molise, cosÃ¬ come le altre regioni in cui sono presenti stabilimenti Stellantis, e le associazioni dei produttori automobili, ACEA e CLEPA, e i soliti sindacati collaborazionisti continuano a considerare le regole imposte dalla UE per la transizione come unico vero ostacolo per la produzione del settore automotive?

Stellantis continua a produrre piÃ¹ piani industriali ed annunci di modelli che autoveicoli, vedi l'ultimo del CEO Antonio Filosa su un nuovo piano industriale, che andrÃ a rimodulare il Forword 2030, previsto per inizio 2026.

A Termoli, cosÃ¬ come in altri stabilimenti, va in onda il solito film giÃ visto e rivisto e le vittime sacrificali sono i lavoratori e territori che scontano licenziamenti mascherati, salari decurtati dagli ammortizzatori i quali generano anche situazioni che dividono i lavoratori, insomma la solita guerra per la sopravvivenza tra poveri.

Dopo aver puntato tutte le fiches sulla Gigafactory il banco Ã¨ saltato e a nulla serve ricordare come l'USB aveva lanciato l'allarme anni fa.

Oggi si puÃ² solo mettere una pezza ad un disastro annunciato di cui sono responsabili i vertici Stellantis ma con connivenze sindacali e politiche che emergono inconfutabilmente con tutta evidenza in questo momento.

Noi continuiamo caparbiamente a chiedere un vero intervento pubblico nel settore con garanzie per l'occupazione e tutele per i salari, lo ripetiamo perchÃ© Ã¨ l'unica strada possibile che scongiuri la totale chiusura dello sito di Termoli, e di tutti gli stabilimenti Stellantis italiani: occorre conservare le attuali produzioni meccaniche, riportarne altre che sono state delocalizzate, introdurre ammortizzatori che coprano il 100% dei salari, ridurre l'orario lavorativo a paritÃ di salario, chiudere la stagione degli incentivi all'esodo e riaprire il discorso Gigafactory che Ã¨ fondamentale non solo per Termoli ma per tutte le produzioni future dei plants Stellantis in Italia.

Basta con le lamentele sulla crisi di mercato a giustificazione di un immobilismo inaccettabile, in Molise vi Ã¨ un'azienda che assembla autovetture (DR) che annuncia 70 milioni di investimenti e centinaia di assunzioni: ma per loro non c'Ã¨ la crisi automotive? Le limitazioni della UE non contano? Oppure hanno investito il giusto in prospettiva?

Quanto a FIM, UILM, FIOM e compagnia che annunciano iniziative, ci chiediamo se finalmente hanno il coraggio di porre fine a rapporti sindacali ingessati dal CCSL ed aprire una vera vertenza nazionale che coinvolga e unisca tutti i lavoratori degli stabilimenti Stellantis e di quelli delle tante aziende degli indotti, il resto Ã¨ solo fumo negli occhi dell'opinione pubblica e dei lavoratori traditi, ingannati e abbandonati nel tempo.