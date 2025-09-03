UGL Abruzzo: "Sul piano di rientro sanitario servono chiarezza, responsabilitÃ  e garanzie per cittadini e lavoratori"

Il segretario regionale UGL Abruzzo Carlo Pentola e il segretario regionale UGL Salute Abruzzo Stefano Matteucci sottolineano che, se da un lato Ã¨ comprensibile la necessitÃ di affrontare il pesante deficit accumulato dal sistema sanitario abruzzese, dall'altro non Ã¨ accettabile che il risanamento contabile si traduca in un inevitabile peggioramento delle condizioni di cura, di assistenza e di lavoro.

Le misure annunciate â€“ taglio del 2% ai costi operativi delle ASL, (giÃ in atto) risparmi su farmaci e dispositivi medici, (Nonostante la Ugl sia stata grande fautore della centrale unica di committenza, che ad oggi perÃ² non ottempera a pieno) , riduzione delle risorse destinate a medici di famiglia e pediatri â€“ incidono direttamente sull'organizzazione dei servizi e, di conseguenza, sulla qualitÃ dell'assistenza offerta ai cittadini, nonchÃ© alle mascherate continue esternalizzazioni dei servizi nonostante le linee guida del dipartimento abbiamo chiaramente stabilitone l'internalizzazione a discapito delle assunzioni di personale sanitario. Il rischio concreto, spiegano Pentola e Matteucci, Ã¨ che si generino liste d'attesa piÃ¹ lunghe, minore accesso alle prestazioni, maggiore pressione sul personale sanitario giÃ oggi sovraccarico.

UGL Abruzzo e UGL Salute chiedono, trasparenza e partecipazione:

â€¢ chiarezza sui numeri, perchÃ© oggi assistiamo a una contraddizione tra i dati ufficiali diffusi da diverse figure politiche e le rassicurazioni della Giunta;

â€¢ trasparenza sulle scelte operative, che devono essere spiegate non solo nei tavoli tecnici ma anche ai cittadini e alle parti sociali;

â€¢ partecipazione, perchÃ© il sindacato non puÃ² essere messo di fronte a decisioni giÃ prese, ma deve essere coinvolto nella definizione di soluzioni che garantiscano tanto la sostenibilitÃ dei conti quanto la tutela dei lavoratori e dei pazienti.

"Saremo molto attenti e presenti in ogni passaggio di questo percorso â€“ affermano Pentola e Matteucci â€“ con un duplice obiettivo: difendere i livelli essenziali di assistenza per i cittadini e salvaguardare le condizioni di lavoro di medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari, senza i quali nessun piano di rientro puÃ² reggere".

In un settore tanto delicato non servono promesse, ma atti concreti di responsabilitÃ e di equitÃ , che non scarichino i costi del risanamento esclusivamente sulle famiglie e sul personale.



