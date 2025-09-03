Ex SEVEL: lavoratore da 2.400 a 1.200 euro al mese costretto a scegliere tra dignitÃ  e sopravvivenza

Alla ex Sevel la situazione Ã¨ diventata insostenibile. Sempre piÃ¹ Lavoratori si trovano davanti a condizioni che li portano a valutare le cosiddette "uscite volontarie incentivate". Una scelta che, a volte, rischia di trasformarsi in necessitÃ .

Ãˆ gravissimo che il turno di notte sia stato sospeso per una parte consistente dei Lavoratori, mentre la produzione, se pur ridotta, continua, comunque, a un ritmo di circa 80 furgoni a notte, con meno addetti costretti a coprire piÃ¹ postazioni. Una sospensione parziale e selettiva, che genera disparitÃ , precarietÃ e tensioni, senza alcuna spiegazione trasparente.

Il caso del nostro delegato FIOM Ã¨ emblematico e inaccettabile:

quando lavorava a notte fissa percepiva circa 2.400 euro al mese, oggi, dopo la rimozione dal turno e senza essere reinserito nei turni giornalieri, Ã¨ stato collocato in Contratto di SolidarietÃ e si ritrova con appena 1.200 euro al mese.

Un quasi dimezzamento del reddito che colpisce un Lavoratore con due figli a carico, la moglie a carico e un assegno di mantenimento da versare.

Una condizione che costringe un Lavoratore e la sua famiglia a vivere sotto pressione economica e che lo porta a considerare l'uscita incentivata non per libera volontÃ , ma per sopravvivenza.

Una situazione che per come si sta manifestando rischierebbe di trasformare queste uscite in modo "spintaneo".

La FIOM CGIL CHIETI denuncia con forza questa situazione e chiede all'ITL:

Â· piena trasparenza sull'applicazione del contratto di solidarietÃ e sui criteri di reinserimento nei turni;

Â· il reintegro delle condizioni di lavoro e di reddito per il nostro delegato e per tutti i Lavoratori che potrebbero essere nella stessa situazione.

Non Ã¨ accettabile che chi lavora, chi produce, chi tiene in piedi lo stabilimento debba vivere con la preoccupazione economica e la paura del futuro.

Le Lavoratrici e Lavoratori non sono numeri da tagliare: sono persone, con dignitÃ e diritti che non devono essere calpestati.

La FIOM CGIL CHIETI Ã¨ al fianco delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Non ci fermeremo finchÃ© non ci sarÃ chiarezza e giustizia.