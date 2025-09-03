Fossacesia, affidata la gestione dei campi sportivi

Sono state ufficialmente affidate le gestioni dei campi sportivi comunali . A seguito dell'esito del bando pubblico, il campo sportivo "Vincenzo Granata" sarÃ gestito dalla ASD Biancorossi Fossacesia, mentre la gestione dell'impianto di Villa Scorciosa Ã¨ stata assegnata all'Academy Frentana 2020 ASD di Lanciano.

La gara, valida per l'affidamento decennale, Ã¨ stata valutata da una commissione tecnica composta dal geometra Domenico Moretti (responsabile dell'Ufficio Urbanistica), Gabriele Colantonio (responsabile del Settore Sport e Servizi alla Persona) e Domenico Cicchitti (istruttore amministrativo).

Il bando, redatto in base alla legge regionale n. 27 del 2012, ha previsto una valutazione sia amministrativa che tecnica, tenendo conto dei progetti di gestione presentati, delle migliorie proposte per gli impianti e dei programmi di manutenzione ordinaria.

Le societÃ assegnatarie si occuperanno della manutenzione ordinaria e della voltura delle utenze (luce, gas e acqua), ma potranno trattenere gli introiti derivanti dall'uso degli impianti da parte di altre realtÃ sportive. Non Ã¨ previsto alcun canone da versare al Comune.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e il consigliere con delega allo Sport Carlo Luciani hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come l'affidamento rappresenti una risposta concreta alle difficoltÃ gestionali degli anni passati.

Â«Con questo nuovo inizio per lo sport cittadino â€“ dichiarano il sindaco e il consigliere delegato â€“ auguriamo una stagione ricca di successi a tutte le societÃ locali, in particolare all'Union Fossacesia, al Fossacesia 90 e ai Biancorossi Fossacesia. Domenica 7 settembre partirÃ il campionato di Promozione, insieme alle prime gare ufficiali di Coppa Abruzzo: un momento importante per tutto il movimento sportivo della nostra cittÃ "