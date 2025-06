È il giorno dello sciopero generale dei metalmeccanici

Oggi i metalmeccanici incroceranno le braccia per 8 ore, aderendo allo sciopero generale nazionale proclamato da FIM, FIOM e UILM. Anche in Abruzzo e Molise la mobilitazione sarà forte, con una grande manifestazione regionale in programma a Lanciano.

Il corteo a Lanciano partirà alle 9:30 da via Caduti di Nassiriya per poi confluire in piazza Plebiscito, dove, a partire dalle 10:15, prenderà il via la manifestazione. A intervenire saranno delegate e delegati metalmeccanici provenienti da tutto il territorio di Abruzzo e Molise, portando in piazza le ragioni, le difficoltà e le speranze di migliaia di lavoratori. A concludere i lavori sarà Luca Colonna della segreteria nazionale UILM.

“Senza contratto il Paese si blocca”: non è solo uno slogan, ma la fotografia di una situazione che penalizza chi ogni giorno tiene in piedi le fabbriche e contribuisce alla tenuta industriale del Paese. Il rinnovo del contratto nazionale è fermo, e con esso sono ferme le risposte su salario, orario, sicurezza, diritti e contrasto alla precarietà. È per tutto questo che saremo in piazza.

Con quella di oggi tocchiamo le 40 ore complessive di sciopero: un segnale chiaro della determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici a farsi ascoltare e a pretendere ciò che è giusto.

Fim Cisl Abruzzo Molise – Amedeo Nanni

Fiom Cgil Abruzzo Molise – Natascia Innamorati

Uilm Uil Abruzzo Molise – Nicola Manzi