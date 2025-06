Lanciano Sport Center, un ultimo tassello per la vittoria dei play off

In una vasca ostile, con gli avversari che tramite i social hanno chiamato a sostegno il pubblico delle grandi occasioni, il Lanciano Sport Center riesce a tenere testa e a chiudere, con una vittoria, la prima gara di andata dei play off, valevoli per la conquista della Serie B di pallanuoto.

Il match, disputato in Sardegna contro la Promosport di Cagliari, si è chiuso per 11-14 a favore della compagine abruzzese. Un incontro molto combattuto, con continui capovolgimenti di fronte, con i primi due tempi che hanno visto i padroni di casa in testa, poi gli atleti frentani sono riusciti a capovolgere il match.

L’analisi della partita dalle parole di mister Francesco Mammarella: “È stata dura. Un’autentica lotta in acqua: di fronte avevamo una squadra forte, che si è ben preparata. La partita è stata combattuta, giocata a ritmi altissimi, e per tratti quasi perfetta da parte nostra. Abbiamo sofferto molto, ma siamo stati bravi nelle ripartenze e soprattutto nel rimanere sempre compatti. È questo che ci ha permesso di spuntarla. Gli ultimi due tempi sono stati decisivi. Faccio i complimenti ai ragazzi: hanno dimostrato grande voglia di restare attaccati alla partita e di arrivare primi su ogni pallone. Ora ci aspetta un’altra battaglia, stavolta davanti al nostro pubblico a Lanciano. Sappiamo che nulla è scontato: serviranno la stessa concentrazione e la stessa grinta”.

La rosa del Lanciano Sport Center 2025: Alberto Nativio ed Enrico Manbella (portieri); Gianluca Delle Monache, Pierpaolo Provenzano (vice capitano), Antonio Monaco, Enrico Di Domenico, Francesco Giammarco, Andrea D’Intino (difensori); Andrea D’Aloisio (capitano) e Stefano Sabatini (mancini); Mattia Di Giovanni, Francesco Delle Donne, Riccardo Carbone, Tommaso La Morgia, Tommaso Gangai, Tommaso Mosca (attaccanti).

La gara di ritorno è in programma sabato 21 giugno alle ore 15 nella piscina di Lanciano. Un appuntamento fondamentale. A sottolinearne l’importanza il presidente Franco D’Intino: “È stato avventuroso arrivare qui in Sardegna, con l’aereo che, a causa del forte vento, ha dovuto fare più di un tentativo per atterrare. Ma ripartiamo entusiasti. Restiamo concentrati e determinati. Siamo consapevoli di ciò che ci giochiamo, e della forza e della coesione di questo gruppo. Abbiamo costruito un progetto ambizioso. Ora servono lucidità, testa fredda e cuore caldo anche in casa. Aspettiamo il sostegno di tutta la città”.