Festa della Musica, appuntamento al Teatro degli Ulivi a Fossacesia

Saranno nove tra gruppi e artisti a esibirsi venerdì 20 giugno a partire dalle ore 19.30, nella suggestiva cornice del Teatro degli Ulivi lungo il Viale di San Giovanni in Venere a Fossacesia, in occasione dell’edizione 2025 della Festa della Musica.

L'evento, promosso dal Ministero della Cultura e organizzato dal Comune di Fossacesia, si svolge ogni anno in tutta Europa in concomitanza con il solstizio d’estate e celebra la musica in tutte le sue forme. Tutti i concerti sono gratuiti e ogni artista potrà liberamente esprimere il proprio genere musicale.

Sul palco saliranno: Marasma, Tony + Gio, Duo Guccini, Lara Farina, Gian Marco Garofalo, Aironi, 5 Cento, Adriana Di Paolo e Marco Di Carlantonio.

“La Festa della Musica rappresenta uno degli eventi culturali più significativi dell’anno, capace di unire l’arte musicale alle bellezze del nostro territorio – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Quest'anno abbiamo scelto di valorizzare il Teatro degli Ulivi, una realtà che sta portando risultati importanti e che già ospita in questi giorni con successo ‘La Traviata’. Ringrazio Emilio Marcucci e tutta la Fondazione per l’ospitalità e la disponibilità.”

“Una manifestazione ormai consolidata che valorizza la pluralità delle espressioni musicali, offrendo a ciascun artista la possibilità di esprimersi liberamente – aggiunge l’assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli –. Un’occasione che coinvolge cittadini e visitatori in un’esperienza condivisa di musica e bellezza.”