Aree interne, 78 milioni ai piccoli Comuni

E' stato pubblicato sul Bura della Regione Abruzzo, il bando, previsto dall'Accordo di coesione sottoscritto con il presidente Giorgia Meloni, per erogare 78 milioni di euro ai Comuni sotto i 30 mila abitanti.

"Il bando - ha spiegato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - permetterà ai Comuni della nostra regione di avere a disposizione una somma mai vista in precedenza. Questi fondi verranno distribuiti sulla base di progetti e di cofinanziamenti richiesti in determinate percentuali ai Comuni, attraverso procedure trasparenti, punteggi e apposite commissioni di valutazione. Continua il nostro sostegno ai comuni 'minori', a partire da quelli delle aree interne, per avviare percorsi di rigenerazione urbana. Si tratta di un provvedimento che contraddistingue la politica che sin dal 2019 stiamo perseguendo per dare agli amministratori locali strumenti utili per rilanciare i propri territori".

(Ansa Abruzzo)