Sciopero metalmeccanici, adesione al 90%

Ha toccato la soglia del 90 per cento l'adesione allo sciopero dei metalmeccanici che hanno incrociato le braccia in provincia dell'Aquila per otto ore.

La protesta è stata indetta da Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo del contratto nazionale del settore.

Una delegazione, ieri, ha preso parte anche al sit-in organizzato davanti alla sede dell'Emiciclo dove i sindacati hanno ricordato le vertenze che riguardano gli stabilimenti della Marelli di Sulmona, il cui tavolo regionale è convocato per il prossimo 29 gennaio, e della L-Foundruy di Avezzano. I sindacati hanno consegnato un documento, inviato anche a Confindustria L'Aquila, per chiedere "una ripresa immediata delle trattative con un atteggiamento di apertura e dialogo costruttivo".

(Ansa Abruzzo)