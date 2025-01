“Bando recinzioni” per aziende agricole, presentazione domande dal 13 febbraio

A partire dalle ore 11 del 13 febbraio 2025 e fino alle ore 24.00 del 3 marzo 2025 sarà possibile presentare la domanda di sostegno per il bando SRD04 "recinzioni" da parte delle aziende agricole abruzzesi.

Lo comunica l'assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo rendendo noto sul sito istituzionale che la nuova data prevista per l'apertura dello sportello è stata posticipata rispetto alla data inizialmente prevista, per consentire la piena accessibilità e fruibilità delle misure a sostegno delle aziende agricole abruzzesi, vista la sovrapposizione di alcuni bandi del CSR.

Il bando, previsto dal CSR Abruzzo (Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale) 2023-27 approvato a dicembre 2022, fa riferimento all'intervento denominato "Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale ("recinzioni")" e ha un budget complessivo di un milione di euro.

"Il bando recinzioni è frutto di una programmazione regionale di lungo periodo connessa al fondo europeo per lo sviluppo rurale e non a una 'conversione sulla via di Damasco' determinata da improvvisi ripensamenti o cambi di rotta evocati a seguito di ipotetiche bocciature di altre azioni intraprese da questa Giunta - dichiara il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente - Ne è dimostrazione il fatto che il bando in questione è stato approvato quasi un anno fa (il 26 marzo 2024) dal Servizio preposto e immediatamente pubblicato per la sua massima diffusione, e che si tratta del terzo bando per recinzioni previsto dall'assessorato all'Agricoltura".

La Regione Abruzzo, nell'ambito della programmazione dei fondi unionali FEASR, aveva già attivato specifiche misure di sostegno indirizzate alla prevenzione dei danni da fauna selvatica alle aziende agricole con realizzazione di recinzioni fisse e mobili: - due Avvisi Pubblici per importo totale di euro 3.150.000,00 connessi alla Tipologia di Intervento 4.4.2.

Strutture ed Attività Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale" del PSR Abruzzo 2014/2022; - l'attuale Avviso pubblico del CSR Abruzzo 2023-2027, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00.

