Promozione attivitÃ  sportive, fondi assegnati a tre comuni abruzzesi

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato l’elenco di 72 comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti destinatari dei fondi per la promozione di attività sportive per bambini e ragazzi con disabilità o appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio economico. L'importo assegnato – 1.440.000 euro – va ad aggiungersi ai finanziamenti già erogati lo scorso ottobre ad altri 28 comuni.

Tre i comuni abruzzesi destinatari del finanziamento: Rosciano, Pianella e Fossacesia.