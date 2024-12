Massimiliano Memmo non è più l'allenatore del Lanciano FC

Massimiliano Memmo ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della prima squadra del Lanciano FC dopo la sconfitta casalinga con il Montorio ’88 (1-3) nella partita valida per la 15^ giornata di andata nel Campionato abruzzese di Eccellenza.

“Le dimissioni – si legge in una nota del club rossonero – sono state accettate con rispetto e gratitudine per il coraggio e la disponibilità dimostrati in questo momento difficile. Mister Memmo continuerà a far parte della nostra società, mettendo a disposizione il suo contributo e la sua esperienza per il bene del club. La società ringrazia Massimiliano per il lavoro svolto e gli augura il meglio per i suoi futuri incarichi all’interno della famiglia rossonera. Nelle prossime ore verranno rese note le decisioni della società in merito alla guida tecnica della prima squadra”.

Un ulteriore messaggio a Memmo da parte della società: “Separarsi da ciò che si ama è quanto di più difficile ci possa essere, nello sport e nella vita. In questi mesi abbiamo condiviso momenti straordinari, Mister. Dalla “chiamata alle armi” delle Torri Montanare, alla corsa contro il tempo per allestire rosa e staff da zero. Abbiamo risvegliato il vecchio cuore rossonero di tante persone che in questi anni sono state orfane di una passione che, però, non è mai stata cancellata.

Siamo tornati a giocare a casa nostra; abbiamo vissuto momenti bellissimi e altri di difficoltà, mettendo sempre davanti a tutto i colori rossoneri.

Prima il Lanciano, sempre. Anche in questa occasione hai fatto lo stesso, come quel giorno di luglio quando hai accettato di allenare la prima squadra dove non c’era ancora un giocatore, un campo dove allenarsi, uno stadio dove giocare. A te è bastato che ci fosse una maglia, una storia, un progetto da costruire insieme a gente per bene che voleva e vuole restituire dignità alla Lanciano Calcio. Anche ieri hai messo davanti a tutto il Lanciano e non potrebbe essere altrimenti per noi che, il rossonero, ce l’abbiamo inciso nel DNA.

Per questo mister, a nome della società e della città, ti diciamo “grazie”. Grazie per il coraggio, grazie per la passione, grazie per essere stato tra i primi a metterci la faccia e a sposare questo progetto, grazie per le lacrime di ieri pomeriggio, le tue e le nostre. Lanciano e il Lanciano sono e saranno per sempre casa tua!”

Foto social Lanciano FC