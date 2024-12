Un pieno di entusiasmo per la terza edizione del Trail di Monte Pallano

Monte Pallano e trail: un connubio che a Tornareccio si è rinnovato per la terza volta. L’appuntamento era di quelli da non perdere nonostante la gelida temperatura e il percorso in alcuni tratti fangoso.

La perfetta riuscita della manifestazione ha ripagato il lavoro svolto dall’Asd Pallano Outdoor del presidente Pasquale Iannone che ha saputo unire lo sport a stretto contatto con la natura e la passione per la corsa.

Una manifestazione che ha allineato ai nastri di partenza circa 200 atleti per la gara competitiva che assegnava i punteggi del circuito Corrilabruzzo UISP. Tra i partecipanti i podisti della Run In Liège che sono arrivati direttamente dal Belgio e hanno voluto condividere questo momento all’apice dell’entusiasmo.

Il percorso prevedeva un tragitto di 11,5 chilometri con 460 metri di dislivello interamente sottobosco nel parco di Monte Pallano tra distese di ciclamini, faggeti e sfiorando i caratteristici tholos con scollinamento a quota di 930 metri di altitudine.

Ha impiegato 48’41” Alberico Di Cecco dell’Asd Vini Fantini a presentarsi per primo al traguardo e a realizzare il terzo successo di fila nell’albo d’oro. Dietro il pluridecorato maratoneta si sono piazzati Alessio Di Santo dell’Extreme Racing Team, Maurizio D’Andrea dell’Alto Sangro Zero Gravity, Gianmarco Febio dell’Atletica Val Tavo, Lorenzo Pecorale del Gruppo Podistico Amatori Teramo, Giovanni Marchionna dell’Alto Sangro Zero Gravity, Mattia Balla della Let’s Run for Solidarity, Pasqualino Santucci dell’Atletica Val Tavo, Leonardo Di Giacomo della Tribù Frentana e Fabrizio Di Vincenzo del Gruppo Sportivo La Sorgente.

Al quindicesimo posto assoluto, è giunta all’arrivo Chiara Benedetti. La specialista delle gare podistiche trail in forza all’Atletica Abruzzo L’Aquila ha realizzato il tempo di 57’43” lasciandosi alle proprie spalle Sara Di Prinzio della Runners Chieti, Luisella Masciangelo della Let’s Run for Solidarity, Mariana Mitrofanschi della Runners Pescara, Monika Manuela Mancini della Runners Pescara, Alessandra Popa dell’Asd Pallano Outdoor e Claudia Di Pasquale dell’Asd I Lupi d’Abruzzo.

La gara competitiva è stata affiancata dalla non competitiva a una distanza di 3,5 chilometri e anche da una piccola rappresentanza di bambini e di ragazzi per le gare giovanili under 14 che ha visto impegnate le formazioni Asd Vini Fantini, Asd I Lupi d’Abruzzo e Atletica Rapino.

“Vogliamo ringraziare i numerosi volontari, senza il cui impegno non sarebbe stato possibile organizzare un evento di tale portata. La dedizione e la professionalità sono state fondamentali per garantire la sicurezza e il buon funzionamento di tutto il percorso. Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli sponsor, le istituzioni e le associazioni che ci hanno supportato, rendendo possibile la realizzazione di questa iniziativa” ha spiegato Pasquale Iannone a nome di tutto il comitato organizzatore dell’Asd Pallano Outdoor.