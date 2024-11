Istituito Master di secondo livello in Nutrizione clinica

Mira a formare professionisti con competenze specialistiche per la promozione della salute e del benessere attraverso la nutrizione, capaci di operare come liberi professionisti o in contesti sanitari pubblici e privati e di contribuire alla prevenzione e al trattamento dei disturbi nutrizionali e delle patologie correlate: è il Master di secondo livello, a cui le iscrizioni sono aperte, in Nutrizione Clinica e Funzionale proposto dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'università "G. d'Annunzio" di Chieti.

Si tratta, si legge in una nota, di un percorso avanzato destinato a professionisti sanitari, come medici, laureati in Scienze dell'alimentazione, biologi e farmacisti.

Il programma fornisce competenze pratiche e teoriche, partendo dalle scienze di base, come biochimica nutrizionale e fisiologia digestiva, fino alla valutazione nutrizionale e all'approccio per condizioni specifiche. L'accento è posto sull'approccio funzionale, sull'interazione tra dieta, stile di vita e salute, promuovendo una visione olistica del benessere. Include moduli sulla comunicazione, la ricerca scientifica, la sicurezza alimentare e la nutrizione sportiva, nonché laboratori e stage clinici, attività di networking con aziende del settore. Il consiglio del corso è composto dalla professoressa Ester Vitacolonna (coordinatrice), dai professori Mirko Pesce, Sara Franceschelli, Nicolantonio D'Orazio, Maria Teresa Guagnano. La struttura del Master è flessibile, permettendo agli studenti di conciliare gli studi con altre attività quale il lavoro, grazie anche all'apprendimento a distanza.

(Ansa Abruzzo)