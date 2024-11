Attivo il nuovo Pronto intervento sociale

Il nuovo piano di intervento sociale dell’Ambito Sociale Distrettuale 11 di “Pronto Intervento Sociale” è attivo e a disposizione della cittadinanza fornendo servizi essenziali in situazioni eccezionali e di urgente necessità.

Il “Pronto intervento sociale” è attivo di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 22.00 tramite un assistente sociale e fornisce servizi formativi e di orientamento come spid, pec e gestione domande, espletamento pratiche e accompagnamento per le persone senza dimora e a rischio di emarginazione sociale, attività di accompagnamento sul piano educativo e lavorativo per l’inclusione sociale e lavorativa, interventi di sostegno materiale quale fornitura beni di prima necessità, servizi di accoglienza notturna e diurna, valutazione bisogno con documentazione dell’intervento e supporto alla rete sociale attraverso la segnalazione della rete territoriale, progetto di aiuto in periodi brevi tramite risposta urgente in caso di bisogno di accoglienza, attivazione di attività di aggancio, lettura e ascolto del bisogno.

Altri interventi di sostegno materiale e pronto intervento sociale, realizzati attraverso il rafforzamento di servizi a bassa soglia, disponibili sono la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali, nell’ambito di progetti di accompagnamento all’autonomia: acquisizione di beni e servizi di supporto in risposta a bisogni primari (ad esempio acquisizione e distribuzione di viveri, indumenti, vestiario e calzature, servizi per la cura e l’igiene della persona, mense sociali); servizi di accoglienza notturna e servizi di accoglienza diurna; valutazione bisogno, documentazione dell’intervento e supporto ai servizi sociali e territoriali, ricevimento della segnalazione anche dalla rete territoriale; progetto d’aiuto per periodi brevi con risposta urgente al bisogno di accoglienza in attesa dell’accesso ai servizi; attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno.

Il servizio nasce ad integrazione dei Servizi Sociali Territoriali Diurni per i Comuni facenti parte dell’Ambito Sociale 11 Frentano ad ulteriore copertura e garanzia della gestione delle emergenze ed urgenze sociali ed è stato attivato il numero verde dedicato 328-2416521.