Normativa Seveso: Ã¨ in provincia di Chieti uno dei due comuni piÃ¹ virtuosi dâ€™Italia

ANCI, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha organizzato un incontro per aggiornare i Comuni sulle iniziative in corso volte a migliorare la comunicazione riguardante gli stabilimenti SEVESO, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze industriali.

Da un'analisi compiuta da ANCI sui comuni sede di impianti a rischio incidente rilevante, è risultato che la maggior parte di questi non svolge o svolge parzialmente l'informativa alla popolazione prevista all'art. 23 del D.lgs.105/2015.

Sempre da detta analisi, si è visto che, tra i pochissimi enti che rispondono in maniera virtuosa alle prescrizioni di legge, c'è il Comune di Cupello, che, insieme a quello di Falconara Marittima, costituisce un'eccellenza a livello nazionale.

Pertanto, ANCI ha invitato il nostro Comune, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Area Tecnica e Manutentiva Arch. Alessio Pomponio, a partecipare alla conferenza e a illustrare il lavoro svolto dall'ente nella gestione di queste informazioni.

Inoltre, i comuni di Cupello e di Falconara Marittima verranno inseriti in un progetto pilota, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e da ANCI, avente il fine di formare i vari comuni italiani, sede di siti a rischio incidente rilevante, per la definizione delle corrette modalità d'informazione al pubblico in relazione a possibili rischi, modalità di gestione delle emergenze, modalità di allertamento della popolazione, ecc.

La registrazione della conferenza sarà visibile e consultabile dai cittadini nei prossimi giorni sul sito dell'ANCI.

Esprimiamo grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. Cupello è risultato un modello virtuoso, a cui gli altri comuni italiani devono fare riferimento, in tema di informazione al cittadino in caso di emergenze in zone interessate da impianti a rischio d'incidente rilevante. Ringraziamo l'Arch. Pomponio per aver illustrato il lavoro svolto nel corso della conferenza.

Il Sindaco Graziana Di Florio e l'amministrazione comunale