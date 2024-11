"InnovAzioni2024": confronto tra giovani talenti, imprese ed esperti su mobilità elettrica e industria 5.0

A Pescara i prossimi 15 e 16 novembre si terrà la undicesima edizione del Festival nazionale dell’Innovazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico con il patrocinio del Comune di Pescara, Camera di Commercio Chieti Pescara, FIRA Spa - Finanziaria Regionale Abruzzese, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Ordine degli Ingegneri di Pescara.

InnovAzioni, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi dell’Associazione, significa due giorni dedicati all’innovazione:

- gruppi di studenti universitari si sfidano nella gara di idee InnovAtion Hackathon

- PMI, STARTUP e SPINOFF universitari presentano i loro progetti innovativi al contest Campioni di InnovAzioni

-imprenditori, divulgatori scientifici, visionari e testimonial d’eccezione si confrontano sui grandi temi dell’innovazione del presente e del futuro.

Questo evento è un'occasione unica per esplorare i temi centrali dell’innovazione e della trasformazione digitale attraverso le voci di esperti di rilievo, ciascuno con una profonda esperienza nel proprio campo. I relatori che si potranno incontrare hanno come obiettivo quello di portare luce su come la tecnologia e la sostenibilità stiano trasformando i settori dell'industria, della formazione e della governance aziendale, con uno sguardo sempre orientato al benessere e alla crescita delle persone e delle imprese.

Gli Innovation speakers e i temi di venerdì 15 saranno presentati da Nino Germano, giornalista e vice caporedattore RAI Abruzzo:

Lorella Carimali: innovazione e creatività nell’istruzione

Lorella Carimali, insegnante di matematica e fisica, nonché tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2018, rappresenta un faro nell'educazione. Durante il suo intervento, Carimali offrirà la sua visione sulla rivoluzione dell’apprendimento attraverso il potenziamento delle competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), e sottolineerà come queste discipline possano fungere da base per un'educazione più inclusiva e creativa. Carimali è una sostenitrice del ruolo della matematica non solo come materia, ma come linguaggio universale per stimolare la curiosità e il problem-solving, fondamentali per affrontare le sfide di un mondo in costante cambiamento. Il suo discorso promette di ispirare educatori e giovani imprenditori, evidenziando come la passione e l'innovazione possano rendere l'apprendimento un’esperienza trasformativa.

Giammaria De Paulis: la cittadinanza digitale nell’era della trasformazione

Imprenditore e divulgatore scientifico con una vasta esperienza nella comunicazione digitale, nonché Presidente della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, tratterà un tema di grande attualità: la cittadinanza digitale. In un’epoca dominata dalla connettività e dalla pervasività delle tecnologie digitali, De Paulis illustrerà come queste stiano cambiando il modo in cui i cittadini interagiscono tra loro e con le istituzioni.

Stefano Massari: Industria 5.0 e la trasformazione digitale

Stefano Massari, Executive Manager di DM Management & Consulting, esplorerà gli aspetti generali di Industria 5.0, soffermandosi su come la Digital Transformation sia strettamente legata alla Transizione 5.0. Massari evidenzierà come le aziende possano coniugare gli obiettivi di crescita aziendale con l’adozione di nuove tecnologie, interpretando la trasformazione digitale come un'opportunità anziché una minaccia. Una prospettiva chiara e pratica su come l’intelligenza artificiale e le tecnologie 5.0 possano supportare le imprese nella creazione di processi più resilienti e orientati al futuro.

Prof. Luciano Gamberini: progettare con al centro l’umano

Il professor Luciano Gamberini, del centro Human Inspired Technology dell’Università di Padova, approfondirà il concetto di Human-Centric Design in Industria 5.0. Questo approccio mette al centro il benessere umano e la collaborazione tra persone e macchine. Gamberini mostrerà come l’intelligenza artificiale possa supportare decisioni e automatizzare processi senza compromettere la dimensione umana.

Gianni Dal Pozzo: reskilling, upskilling e la visione di società 5.0

Gianni Dal Pozzo, CEO di Considi Spa, esplorerà la visione della Società 5.0, un concetto nato in Giappone e oggi centrale nella strategia di transizione industriale europea. Dal Pozzo discuterà del Piano Transizione 5.0 in Italia e dell’importanza di adattare continuamente le competenze per stare al passo con l’evoluzione tecnologica.

Stefano La Rovere: Amazon e la sostenibilità nella logistica

Stefano La Rovere, Direttore Internazionale Robotica di Amazon, porterà una prospettiva aziendale di ampio respiro, illustrando come Amazon stia investendo in innovazione e sostenibilità nella logistica. Con esempi concreti, come il miglioramento del packaging e le innovazioni sostenibili nei processi logistici, La Rovere offrirà una visione d’avanguardia sulle modalità con cui una grande azienda globale affronta le sfide ambientali.

Stefano Brandinali: intelligenza artificiale e innovazione in Angelini

Stefano Brandinali, Group Chief Innovation Officer di Angelini Industries, approfondirà il tema della Generative AI e la sua applicazione nell’industria, raccontando come Angelini ha affrontato le sfide etiche e tecniche poste da questa tecnologia. Brandinali evidenzierà le applicazioni pratiche della Generative AI, non solo per automatizzare ma anche per innovare e collaborare con il team umano.

Domenico De Fazio: giovani e previdenza

Domenico De Fazio, Direttore Centrale INPS, parlerà delle nuove iniziative dell’INPS per migliorare la consapevolezza sui temi previdenziali, inclusi programmi di orientamento e strumenti digitali per la gestione del proprio percorso contributivo.

Sabato 16 mattina sarà la volta di altri Innovation speakers, con la moderazione di Luca Telese, direttore de Il Centro

Daniele Invernizzi –Mobilità elettrica e batterie

Daniele Invernizzi è un ingegnere elettronico e una figura di spicco nel campo della mobilità elettrica. Presidente della Fondazione eV-Now!, ha fondato Tesla Owners Italia e partecipa a Master in Mobilità Elettrica come docente, mentore e divulgatore. È riconosciuto come Master Electric Coach certificato, con diversi brevetti registrati. Ha lanciato progetti come l’“Electric Dinner” e “Eviaggioltaliano,” focalizzati sull’educazione e la promozione della mobilità sostenibile per il grande pubblico.

Fabio Pressi - Innovazione nei sistemi di ricarica elettrica

Amministratore Delegato A2A E-Mobility, Fabio Pressi guida A2A E-Mobility, che sta sviluppando soluzioni di ricarica ad alta potenza negli snodi autostradali italiani. Le "City Plug" permettono di ricaricare le auto elettriche senza occupare spazi per parcheggi convenzionali. A2A E-Mobility si occupa anche di e-fleet, un servizio per le aziende che include infrastruttura di ricarica e supporto per la gestione della mobilità aziendale, accessibile tramite app.

Hazim Nada - Mobilità elettrica e aerodinamica avanzata

Hazim Nada, co-fondatore di AEHRA, porta una solida formazione accademica in matematica applicata e fisica teorica, con esperienze nel settore aerodinamico e della finanza. Cresciuto tra Stati Uniti e Italia, con AEHRA, Nada si concentra sul superamento dei limiti delle attuali batterie al litio e sull'implementazione di design italiani per creare veicoli elettrici avanzati, efficienti e di lusso.

Claudia Pingue - Trasferimento tecnologico e innovazione

Responsabile Fondo Technology Transfer, CDP Venture Capitalm Claudia Pingue vanta oltre 15 anni di esperienza nel trasferimento tecnologico. È stata General Manager di PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano, e Venture Partner per il fondo Poli360. Ha anche contribuito allo sviluppo di iniziative digitali per aziende e pubbliche amministrazioni.

Maria Cristina Russo – il focus dell’Europa su Industria 5.0

Maria Cristina Russo è Direttrice per Prosperity nella Direzione Generale per la Ricerca e Innovazione. In questa funzione è responsabile per Ricerca e Innovazione Industriale e programma di investimenti, politiche di valorizzazione dei risultati scientifici e diritti di proprietà intellettuale, trasformazione dell’industria, Industria5.0 e IA nelle scienze.

Francesca Tomassetti - Digitalizzazione e sostenibilità nell'Industria 5.0

Francesca Tomassetti Sustainability Strategist, Head of Sustainability SBU, Var Group esplorerà l’intersezione tra trasformazione digitale e sostenibilità, con una particolare attenzione all'Industria 5.0 e all'uso delle tecnologie digitali per ottimizzare il consumo energetico. Ritiene che l'intelligenza artificiale sia una delle forze trasformative principali per le aziende e che le tecnologie digitali possano aiutare le PMI a misurare e comunicare il loro impatto ESG, facilitando il rispetto delle nuove normative europee per la sostenibilità.

Luca Gabellone - Innovazione digitale e sostenibile, Cybersecurity

Senior Sales Director Macro Area Centro Sud, Siemens SpA, si concentrerà su innovazioni digitali e transizione gemella (digitale e sostenibile), con particolare enfasi sulla cybersecurity.

Alessandro Balboni - Startup e innovazione in Industria 5.0

Alessandro Balboni Head of Innovation Business Development, Intesa Sanpaolo Innovation Center gestisce collaborazioni con startup per favorire l’adozione di tecnologie avanzate e centralità umana nell’Industria 5.0. Racconterà le sfide affrontate dalle startup italiane per inserirsi nell'ecosistema innovativo e sostenibile, e il supporto fornito dal loro Innovation Center per superarle.

Davide Casaleggio - Libro: "Gli Algoritmi del Potere"

Davide Casaleggio CEO e Partner di Casaleggio Associati presenterà il suo libro, "Gli Algoritmi del Potere", esplorando le trasformazioni radicali che l'Intelligenza Artificiale (IA) e gli algoritmi stanno imponendo nel mondo del lavoro, dell’economia e nella società in generale. L'IA influenza sempre più aspetti della vita quotidiana, dalle decisioni personali alla privacy e alla libertà. Con Casaleggio discuteremo le opportunità e i rischi etici della tecnologia. Una riflessione sul ruolo crescente della tecnologia nella società moderna e un invito a una maggiore consapevolezza e regolamentazione di questi strumenti digitali.

L’ingresso è gratuito.

Con l’obiettivo di diffondere cultura di impresa, “InnovAzioni” resta un appuntamento immancabile per informarsi, stupirsi e sviluppare relazioni di valore.

Programma completo e prenotazioni su www.innovazioni.camp .

