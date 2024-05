Scomparsa di Milena Santirocco: avviso di ricerca a livello nazionale

Proseguono senza soluzione di continuità le attività di ricerca avviate dal 29 aprile a seguito della denuncia di scomparsa di Milena Santirocco, 54enne di Lanciano.

Si legge in una nota della Prefettura di Chieti: "Alle ricerche, coordinate da questa Prefettura, partecipano tutti gli organismi tecnici competenti per le operazioni necessarie con la direzione operativa dei Vigili del Fuoco, in conformità con le previsioni del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Risultano coinvolte le Forze dell’Ordine, anche con utilizzo di droni e di mezzi aerei, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, mediante l’utilizzo di associazioni di volontari e di associazioni specializzate con unità cinofile, la Capitaneria di Porto di Ortona".

Nella giornata di ieri le ricerche si sono concentrate sulla costa nei pressi della località Le Morge di Torino di Sangro, con l’intervento di unità cinofile e di ricerca subacquea del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, senza tralasciare le ricerche già precedentemente avviate nelle altre aree.

Permane l’avviso di ricerca della persona scomparsa diramato a livello nazionale attraverso la piattaforma delle Forze dell’ordine.