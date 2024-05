PoetaMi â€“ Borgo in Poesia, ospite dâ€™eccezione la finalista del Premio Strega Poesia Silvia Bre

È prevista per sabato 4 maggio a Miglianico presso la Casa delle Monache, in via Sud la IV Edizione del Festival PoetaMi - Miglianico Borgo in Poesia organizzato dalla Scuola Macondo - l'Officina delle Storie di Pescara, in collaborazione con il Comune di Miglianico e la Pro Loco di Miglianico e con il Patrocinio della Regione Abruzzo.

«Con la quarta edizione del premio PoetaMi - ha dichiarato il sindaco, Fabio Adezio - a Miglianico inizia a prendere forma il progetto "Borgo della poesia": non solo il successo del concorso nazionale, che ormai raccoglie poeti da tutta Italia, con una presenza sempre più massiccia nel nostro paese nei giorni della premiazione, ma anche la caratterizzazione della parte più antica della nostra cittadina come un vero fortino della cultura. Quest'anno con grande gioia inaugureremo nel corso di PoetaMi la nuova sede della biblioteca comunale, sempre dedicata a Paride Di Federico, il nostro poeta più grande e più caro, alla cui memoria abbiamo legato ormai da 15 anni il concorso poetico per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie: una sede che occupa un intero piano della Casa delle Monache, la "Casa della Cultura" pensata dall'amministrazione comunale come perno di tutte le iniziative culturali di Miglianico e dei miglianichesi. PoetaMi è diventato ormai un marchio distintivo della nostra cittadina, conosciuto in tutta Italia e apprezzato perché racconta di un'attenzione costante verso ciò che rende la vita degna di essere vissuta».

Il Festival godrà quest'anno della presenza della poetessa Silvia Bre, in finale nella I edizione del Premio Strega Poesia con la raccolta "Le campane", e di Davide Brullo, autore e fondatore della rivista culturale "Pangea".

Nella giornata di venerdì 3 maggio saranno previsti un laboratorio su "La Martavella" (Radici Edizioni) nelle scuole primarie e secondarie e la premiazione del concorso "Paride Di Federico" riservato alle scuole.

La giornata di sabato 4 maggio avrà invece in programma:

·ore 18.00: incontro poetico con Silvia Bre;

·ore 19:30: inaugurazione Biblioteca Paride Di Federico;

·ore 21.00: lectio poetica con Silvia Bre e Davide Brullo;

·ore 22.00: cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio PoetaMi - Miglianico Borgo in Poesia.

Non mancheranno momenti musicali con: Marianna Capone (voce), Pierpaolo Tolloso (clarinetto e sax), Walter Caratelli (percussioni), Francesco Di Tizio (fisarmonica). Durante la serata verrà svelata la classifica definitiva per entrambe le categorie previste dal premio.

Questi sono i finalisti (in ordine alfabetico per opera).

CAT A:

- "Acqua" di Sabrina Mattioli;

- "Cuore in tasca" di Antonella Rigoni;

- "Fino a rubare il tempo all'infinito" di Vittorio Di Ruocco;

- "L'assedio" di Roberto Pulcini;

- "Non avrò paura" di Maggiorina Tassi;

- "Sali a prenderti la luna" di Franco Fiorini;

- "Tra i ferri da maglia" di Alessandro Izzi.

CAT B:

- "D come Davide" di Davide Rocco Colacrai;

- "Giorni alla finestra" di Giovanni Ciao;

- "La danza delle anime" di Vittorio Di Ruocco;

- "Luminescenza" di Flavio Dall'Amico.

PREMIO UNDER 35:

- "Il coraggio di essere" di Bruna Cerasa.

PREMIO MARGHERITA ANZELLOTTI:

- "Vietato l'ingresso ai non addetti all'amore" di Manuela Di Dalmazi.

BORSE DI STUDIO:

- Marco Vignali per la poesia "Poesia di chi fugge, è fuggito, fuggirà";

- Carlo Micalone per la poesia "Clessidra" e la raccolta "Meteora".

Per entrambe le serate condurrà la Dott.ssa Sara Caramanico, Responsabile per la segreteria organizzativa del Premio, mentre le letture saranno affidate a Simone Di Pasquale e Arianna Caporuscio, allievi del corso di "Leggere a voce alta" della Scuola Macondo per il Premio Paride Di Federico; per la serata di sabato 4 maggio leggerà le poesie Annalica Casasanta.