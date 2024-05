Alunne del Palizzi premiate al concorso Vito Forlano

Liceo Artistico Palizzi di Lanciano in grande evidenza al concorso Vito Forlano. Grande lustro alla scuola frentana con l’affermazione delle alunne, premiate al termine del concorso: la prima classificata Giada Sulpizio della classe 2A (1 posto) e Zulli Filippa della classe 2B per Premio Speciale e menzione Speciale per tutte le sculture luminose delle allieve della classe 2B Marika Paolone, Mariangela Pantone, Giorgia Sarchione e Percyana Pauna.

Il concorso di Arti Figurative (Pittura e scultura) si è svolto presso l’Aurum di Pescara dal 27 al 30 aprile. «Un ringraziamento speciale al Vicepreside e Docente Gianfranco Di Campli e alla Dirigente Angela Evangelista» è giunto, emozionata ed orgogliosa per l’affermazione delle studentesse, dalla professoressa Ylenia Paladino. «Devo un grazie speciale ai colleghi per i tanti premi – ha dichiarato la docente - è stato un gioco di squadra speciale, ma il Palizzi è una scuola a misura di una umanità indescrivibile».

«Un ringraziamento speciale alle colleghe di Sostegno Antonia Cefalo e Tamara Iannelli, sono stati due anni eccezionali con voi, al caro Diego Di Girolamo per aver portato tutto all'Aurum di Pescara ed aver allestito lo spazio, al collega di Scultura come me Stefano Donatello per i buchi sulle tavolette con il trapano, mai un no, un artista e una persona eccezionale sempre, all'educatrice Patrizia, la responsabile di Plesso e docente Lucilla, ai colleghi a cui ho sottratto gli allievi nelle ultime due settimane, ai cari Romeo Dell’Arciprete e Sonia Bomba disponibili a portarmi a Pescara».