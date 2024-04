Riattivata la tratta ferroviaria gestita dalla Tua Lanciano-San Vito

La tratta ferroviaria Lanciano-San Vito gestita dalla Tua è stata riattivata alla circolazione ferroviaria.

Gli interventi manutentivi e i relativi collaudi hanno dato tutti esito positivo.

La ditta Esperia, specializzata in impianti di trazione elettrica, già appaltatrice di RFI per la manutenzione della stessa tecnologia sulla linea Adriatica, dopo aver realizzato tutti gli interventi necessari per il ripristino della trazione elettrica ha prodotto la prevista dichiarazione di idoneità della linea di contatto interessata dall’intervento manutentivo.

È stata rilanciata la tensione elettrica di trazione nelle forme previste e con l’interfaccia verso il Dirigente Operativo Trazione Elettrica (DOTE) di Pescara di RFI.

L’impresa ferroviaria Tua, inoltre, ha provveduto ad effettuare una corsa prova sulla tratta Lanciano-San Vito attraverso un veicolo a trazione elettrica ETR-S01 alla presenza dei tecnici della ditta Esperia e dei rappresentanti del gestore dell’infrastruttura Tua. Il contatto tra il pantografo e la linea aerea è risultato regolare.

Ufficio Stampa e Comunicazione Tua Spa