La suora piÃ¹ anziana dâ€™Europa Ã¨ originaria di Lanciano

Suor Serafina La Morgia vive a Roma, nella casa Generalizia dell'Ordine delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Una vita intera dedicata alla fede e alle preghiera, ha varcato le soglie del suo primo convento ben 88 anni fa.

In queste ore la religiosa è tornata agli onori della cronaca nazionale perché è la suora più anziana d’Europa, 111 le candeline quest’anno. Tornata perché già l’anno scorso la stampa nazionale si occupò di lei quando rese noto che (all’età di 110 anni!) le era stata prenotata una visita geriatrica sei mesi dopo. Intervenne anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che la definì, sottolinea Fanpage.it, "il simbolo del sistema che sto combattendo con tutte le mie energie e che mi indigna e imbarazza. Grazie cara Sorella per averci, con la sua vicissitudine, scosso ancora di più. Perché per una Suor Serafina che riesce a far sentire la sua voce, in tanti non riescono e vivono percorsi disumanizzanti e indegni di una società che vuol definirsi civile".

La famiglia di suor Serafina è abruzzese, precisamente di Lanciano. La religiosa dalla città del Miracolo Eucaristico partì, quasi novant’anni fa, per il percorso di vita di fede che l’ha portata nel cuore della città eterna.

La sorella di suor Serafina, Modesta, è stata anche lei una suora e – come ricorda Fanpage.it – è arrivata al traguardo dei 98 anni prima di tornare alla casa del Padre.

