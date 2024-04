A Rocca San Giovanni la Giornata nazionale dello Sport

Annunciata ufficialmente la data della Giornata Nazionale dello Sport del Coni 2024: si svolgerà a Rocca San Giovanni il prossimo 2 giugno.

È un evento a carattere nazionale per il Coni che coinvolgerà tutte le province d’Italia: per quella di Chieti la scelta è caduta su Rocca San Giovanni.

Lo scorso anno, per la provincia di Chieti, si svolse a Fara San Martino e vide la presenza di oltre 400 ragazzi fra gli 8 e i 15 anni. Anche per questa edizione 2024 si attende un gran numero di giovani che si cimenteranno nelle tante discipline sportive previste.

La Giornata Nazionale dello Sport è stata istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 e richiama l’attenzione sullo sport con l’invito a partecipare alle tantissime iniziative organizzate sotto la direzione del Coni.

“Quest’anno abbiamo scelto la splendida location di Rocca San Giovanni per dare spazio a tutte le bellissime realtà che ci sono nel territorio della nostra provincia - afferma il delegato provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi – e sono molto felice perché si è sin da subito creata un’ottima sinergia con il sindaco e tutta l’amministrazione comunale. Ripeteremo la splendida esperienza dello scorso anno quando l’evento si svolse a Fara San Martino. Ci saranno sicuramente delle novità in quanto il 2024 è l’anno delle Olimpiadi in Francia e daremo attenzione anche alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina con delle promozioni mirate. Sono molto soddisfatto del mio staff che mi supporta in ogni manifestazione che organizziamo dandomi la carica e l’energia giuste per affrontare queste grandi avventure. Faremo altre iniziative: saremo presenti a Guardiagrele con la Notte Bianca dello Sport e su Chieti dove siamo in procinto di pianificare la seconda edizione della Notte Bianca dello Sport, dopo il grande successo della prima che vide oltre 10000 presenze in città fra atleti e appassionati. Il 21 luglio ci sarà una Giornata di Sport in Piazza a Frisa. Il Comitato Provinciale di Chieti è dunque sempre attivo:andremo ad intensificare la nostra presenza sul territorio provinciale sempre di più. Auguro una buona Giornata dello Sport a tutti: vi aspetto a Rocca San Giovanni”.

“La Giornata Nazionale dello Sport è un’occasione per consentire a giovani e appassionati di praticare, in contemporanea in tutta Italia, diverse discipline sportive immersi nei luoghi ricchi di storia e cultura - afferma il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio. - Siamo davvero soddisfatti di essere stati selezionati come comune della Provincia di Chieti per l’edizione 2024, per un evento che va ad arricchire il calendario sportivo di Rocca San Giovanni. Ringrazio il Presidente del Coni provinciale Massimiliano Milozzi e tutti i suoi collaboratori, per una giornata che trasformerà il borgo di Rocca San Giovanni in una vera e propria palestra all’aperto”.

L’appuntamento è dunque per il 2 giugno a Rocca San Giovanni.

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria