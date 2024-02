Pubblicato l’avviso per la selezione del progetto Reset

È stato pubblicato l’Avviso per la selezione dei beneficiari del Progetto “Reset” – Abruzzo Include 2 – Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021 – 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Priorità III – “Inclusione e protezione sociale”. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali della Regione Abruzzo e di potenziare la sperimentazione di servizi per l’inclusione sociale e lavorativa.

Dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Cinzia Amoroso: “Finalmente, dopo un lungo lavoro fatto di riunioni e d’intese, che parte da questa estate, siamo arrivati alla fase finale del progetto RESET di Abruzzo include 2 che prevede la selezione e ammissione dei beneficiari. È un progetto che vede coinvolti sia i TINA (Tirocini di Inclusione Sociale) sia le borse psichiatriche. È un modo per ampliare la platea dei beneficiari delle borse psichiatriche, che vede quest’Amministrazione sempre in prima linea. Negli anni passati erano state eliminate, quindi un respiro per una categoria fragile e bisognosa di essere inserita nel mondo lavorativo, di sentirsi parte di un sistema, di sentirsi “accettata”. Inoltre questo progetto della durata di 12 mesi, vede inseriti anche i TINA con il coinvolgimento delle fasce indigenti che a seconda della situazione economica, ma anche di salute possono accedere alla misura contributiva. Un passo avanti che mi auguro verrà rinnovato perché siamo convinti che non si faccia mai abbastanza per coprire il fabbisogno delle persone, soprattutto in questo periodo di profonda crisi economica. Abbiamo aderito a questo progetto in una nuova prospettiva, tesa a fare rete sia per soddisfare una platea sempre più ampia di utenti psichiatrici sia per affrontare le criticità derivanti dalle condizioni di povertà estrema e le conseguenti barriere di sviluppo all’autonomia personale e familiare per una partecipazione attiva alla vita sociale, economica e culturale attraverso il rafforzamento delle politiche di sostegno alle famiglie”.

L’aiuto è previsto per individui e nuclei familiari svantaggiati e/o a rischio esclusione, inclusi i cittadini di Paesi terzi.

“Abbiamo perciò pensato di collaborare, in comune accordo con i Sindaci dell’Ambito Frentano, con l’Ambito Ortonese geograficamente più vicino e con cui abbiamo in essere un’altra serie di iniziative, in maniera tale da coprire una fetta importante di territorio. Anche in questo caso ci avvaliamo della collaborazione della ASL2 Abruzzo con il Direttore Marco Alessandrini del CSM di Chieti. Inoltre collaboriamo a stretto giro con Enti del terzo settore, cooperative, organismi di formazione e agenzie del lavoro accreditate sia sull’ambito frentano sia su quello ortonese, quindi una collaborazione operosa a più livelli” prosegue l’assessore.

E’ prevista l’attivazione di n. 78 TINA per la durata di 12 mesi con un’indennità mensile di € 500,00; n. 44 Tirocini extracurriculari (reinserimento e svantaggio) per la durata di 12 mesi con un’indennità mensile di € 600,00; n. 14 Borse lavoro per utenza psichiatrica riservate all’utenza presa in carico dalla ASL e/o Distretti e/o Dipartimento come da disposizione della DGR 143/2023 “Borse lavoro per utenza psichiatrica” con un’indennità mensile di € 340,69 di cui:

n. 86 utenti presi in carico dall’Ambito Distrettuale Sociale n. 11 “Frentano” (comuni di Lanciano, Castel Frentano; Fossacesia; Frisa; Mozzagrogna; Rocca San Giovanni; Santa Maria Imbaro; San Vito Chietino; Treglio)”;

n. 50 utenti presi in carico dall’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” (Comuni di Ortona, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio. Giuliano Teatino, Poggiofiorito, Tollo);

per un totale di 136 beneficiari.

I requisiti di accesso sono i seguenti:

1) alla data di attivazione del Progetto individualizzato devono risultare disoccupati o inoccupati ai sensi del D. Lsg. 150/2015.

2) devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

soggetti svantaggiati ai sensi della legge 104 art. 3 comma 1 e 3;

soggetti invalidi civili;

soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr.68;

disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;

soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;

soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta;

soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;

soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

over 45 anni;

cittadini di Paesi Terzi;

senza fissa dimora (secondo quanto stabilito dalla Classificazione ETHOS delle Linee guida nazionali sul disagio adulti);

persone in situazione di povertà certificata da ISEE Ordinario con un valore non superiore a € 9.360,00. Le persone con disabilità grave e non autosufficienza riconosciuta e certificata possono presentare ISEE sociosanitario ristretto.

persone prese in carico da parte dei Distretti/Servizi Sanitari ai sensi della DGR 143/2023 (per la riserva di n. 14 borse lavoro per utenza psichiatrici).



Le domande di partecipazione con gli allegati obbligatori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedi 26 Febbraio 2024 all’ufficio protocollo di ciascun comune di residenza o alla pec [email protected] riportando l’oggetto: “Abruzzo Include 2 – progetto RESET” (saranno accettati solo i documenti in formato PDF ed inviati da Posta Elettronica Certificata PEC).