In arrivo la festa di carnevale per anziani

“E’ in arrivo il Carnevale e abbiamo deciso di organizzare una serata gratuita all’insegna del divertimento con musica e pizza per gli over65 lancianesi che aderiranno al bando. È un’iniziativa fortemente voluta dopo il successo della scorsa edizione con gita culturale, questo perché è emerso come ci sia davvero il bisogno di socializzare e creare nuovi legami dopo un periodo buio come quello del Covid – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Cinzia Amoroso - Ogni giorno è un dono, che va condiviso e, come Amministrazione, ci sentiamo di stare vicino a questa fascia di età che spesso non è presa in considerazione. I nonni sono le nostre origine affettive, culturali e ci insegnano i valori fondamentali della vita. Quindi riteniamo giusto dare sempre l’opportunità di creare iniziative di svago per loro e le loro famiglie come abbiamo fatto con l’ormai consueto appuntamento estivo intergenerazionale nonni-nipoti. Vincerà’ la maschera più’ bella”.

L’iniziativa gratuita è rivolta ai primi 100 partecipanti al bando che abbiano compiuto il 65esimo anno di età e che risiedono a Lanciano. L’evento avrà inizio alle ore 18:00 presso un ristorante del territorio comunale. Sarà allietato da attività di animazione, musica, ecc.

Per procedere alla presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire istanza redata su apposito modulo entro e non oltre le ore 12:00 del 09 febbraio presso gli uffici del Segretariato Sociale – Via del Frentani, 27 o per e-mail alla pec del Comune di Lanciano al seguente indirizzo: [email protected] (riceve anche da e-mail).

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza verranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:

- Istruttore Amm.vo Contabile Sig.ra Silvia Gnagnarella tel.0872/707644 e-mail: [email protected];

- Segretariato Sociale: tel. 0872/707634-636.