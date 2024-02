Un nodo blu contro il bullismo

Il 7 Febbraio è stato la “Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo”, un fenomeno in preoccupante crescita che riguarda soprattutto giovani e giovanissimi ma non solo. Istituita nel 2017 su iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'appuntamento del 7 Febbraio è un'occasione per conoscere meglio questa piaga sociale e per riflettere su quali possano essere gli strumenti per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere.

Una ricerca resa pubblica lo scorso anno, realizzata tramite un questionario sottoposto a 6.000 adolescenti, dai 13 ai 23 anni, provenienti da tutta Italia, rivela che il 68% di loro dichiara di aver assistito ad episodi di bullismo, o cyberbullismo, mentre ne è vittima il 61%.

Simbolo della campagna nazionale è il “Nodo blu contro il bullismo” che mira a sensibilizzare i più giovani sul tema e a incoraggiare chi è vittima di bullismo ad aprire un dialogo e a chiedere aiuto, soprattutto in ambito scolastico e familiare.

L’Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni