'Star Impresa', venerdì la premiazione

Verrà proclamato venerdì 9 febbraio nella Sala Orofino della sede di Via Raiale 110 bis a Pescara il vincitore di Start Impresa, il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, giunto alla sua tredicesima edizione.

Cinque i progetti ammessi alla finale: verranno presentati dagli aspiranti imprenditori e valutati dalla giuria di esperti.

Start Impresa non è un semplice contest che premia l'idea migliore, ma un percorso formativo che fornisce agli imprenditori del domani gli strumenti adatti per costruire il motore e sviluppare le loro idee. Permette ai partecipanti di capire realmente come costituire una azienda o una start up di successo e impostare un progetto d'impresa.

Il programma prevede:

• h. 9,00 Saluti e introduzione di Paolo Campana – Vicepresidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Referente Start Impresa

• h. 9,15 Presentazione della Giuria a cura Cristiano Fino – Vice Presidente Sezione Servizi Innovativi

• h. 9,25 Presentazione progetti finalisti

• h.10,00 Riunione della Giuria per la scelta del vincitore

• h.10,45 Premiazione a cura dei componenti la Giuria

• h.11,00 Conclusioni di Paolo De Grandis – Presidente Sezione Servizi Innovativi e Umberto Sgambati - Proger

Al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro offerto dal main sponsor Proger Spa. Altri interessanti premi saranno offerti da alcune aziende partner.